V zadnjem času se pojavlja vedno več velikih tablic, namenjenih izključno branju e-knjig in ustvarjanju zapiskov: od Kindlovega scriba prek reMarkabla 2 do Huaweijevega matepada paperja. Vsem je skupno, da nimajo klasičnega zaslona iz tekočih kristalov, ampak iz t. i. e-inka oziroma e-črnila. Prednost e-inka je v tem, da je branje knjig v nasprotju s klasičnimi tablicami neutrudljivo, pisanje po tovrstnem zaslonu pa daje občutek, kakor da pišemo po listu papirja. Slabost je v počasnem nalaganju strani v primerjavi s klasičnimi zasloni iz tekočih kristalov ali oled paneli, zaradi česar so napra...