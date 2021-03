Lenartu in Zrečam popravili krivico

Na ozemlju Slovenije je 6035 naselij, v katerih živi od nič – takšnih je več krajev – do 295.504 (Ljubljana) stalnih prebivalcev. Največ naselij (5369) je takšnih, kjer živi do 499 prebivalcev, od 500 do 2999 prebivalcev pa jih ima 497. Naselje z več kot 3000 prebivalci je mesto in v Sloveniji jih je 69. V členu 15 a zakona o lokalni samoupravi je še zapisano, da je mesto večje urbano naselje, ki se po velikosti, ekonomski strukturi, prebivalstveni gostoti, naseljenosti in zgodovinskem razvoju razlikuje od drugih naselij. Status mesta dobi z odločitvijo vlade. naselij je na ozemlj...