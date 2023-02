Legenda zdaj menda res zapušča spektakel (FOTO)

Ta konec tedna, v noči na ponedeljek po našem času, bo v mestu Glendale, ki je pravzaprav predmestje Phoenixa, največjega mesta v ameriški zvezni državi Arizona, potekala največja športna veselica na svetu. Ta je že vrsto let tudi najbolj gledani enkratni športni dogodek na svetu. Na tamkajšnjem stadionu State Farm bo namreč 57. potekal super bowl, finalna tekma v ameriškem nogometu, zagotovo najbolj priljubljenem športu v Združenih državah Amerike.

V finalu se bosta za šampionski prstan borili postavi orlov iz Filadelfije (Philadelphia Eagles) in poglavarjev iz Kansas Cityja (Kansas City Chiefs). Finalna tekma ameriškega nogometa pa ni zgolj športni dogodek, je mnogo več od tega. Je športni spektakel, v katerem je včasih dogajanje na igrišču morda drugotnega pomena, saj mnogi čakajo na zabaviščni del v polčasu tekme, ko po navadi nastopijo največji glasbeni zvezdniki. Tudi letos ne bo nič drugače. Gledalce bo med polčasom zabavala Rihanna in mnogi komaj čakajo na ta njen nastop.

Gisele Bundchen in Tom Brady sta zdaj že ločena. FOTO: Lucas Jackson/REUTERS

Tudi znana britanska pevka Adele je pred dnevi, denimo, izjavila, da komaj čaka na super bowl, ampak samo zato, da si bo lahko ogledala Rihannin nastop.

Poleg nastopa najbolj znanih glasbenih zvezd mnoge privlečejo tudi reklame, ki jih vrtijo ob prekinitvah tekme. Čeprav se mnogi ne marajo oglasov, pa so reklamni vložki na super bowlu nekaj posebnega, narejeni so prav posebej za ta dogodek in mnogi z nestrpnostjo čakajo, kaj so za letos pripravili marketinški in oglasni strokovnjaki. Najbrž ni treba posebej navajati, da so cene teh – večino gre za od 10- do 20-sekundna oglasna sporočila – zelo visoke, več kot 5 milijonov dolarjev za desetsekundni reklamni blok. Razlog za takšen pristop je velikansko število ljudi, ki si bo v nedeljo popoldne in zvečer po ameriških časih ogledalo spektakel po televiziji.

Kot računajo na televizijski postaji Fox, ki bo letos prenašala super bowl (zanimivost je tudi, da se vse štiri največje ameriške televizijske družbe izmenjujejo pri prenašanju tekme in vsega dogajanja), naj bi si prenos iz Arizone ogledalo kakšnih 120 milijonov ljudi. Večina seveda v ZDA.

Ušla ji je dojka

Ameriška nogometna liga NFL (National Football League) je zaradi svoje priljubljenosti v ZDA pravo mravljišče dogodkov in osebnosti, ki jih domači in tuji mediji, resni in tabloidni, kar požirajo. Super bowl je spisal že nešteto sočnih zgodb, tudi takšnih, ki s športom nimajo prav nobene povezave – bržčas se spomnite, kako si je pevka Janet Jackson pred leti dovolila »škandal«, ko ji je med nastopom (ne)hote izpod obleke »ušla« dojka. Tudi zato dogodek pritegne še množice tistih gledalcev, ki v tekanju za žogo in osvajanju jardov ne vidijo pretiranega užitka.

tekem v NFL je odigral.

Pred vsakim spektaklom ameriški mediji tekmujejo v tem, kdo bo objavil čim bolj zanimive podatke o tekmi, igralcih in nastopajočih, ter s tem stopnjujejo vročico pred najpomembnejše tekmo v katerem koli ameriškem športu. Kajti le v ameriškem nogometu igrajo eno finalno tekmo, v drugih popularnih športih v Ameriki, hokeju, košarki in bejzbolu, imajo finalne serije na štiri zmage. Letos je ena od zanimivosti to, da si bosta prvič nasproti stala brata. Jason Kelce igra za filadelfijske orle, medtem ko njegov brat Travis Kelce brani barve poglavarjev iz Kansas Cityja. Njuna mama Donna Kelce je na vprašanje, za koga bo navijala, odgovorila, da je zanjo pomembno samo to, da bo eden ali drugi sin domov prinesel zmagovalni prstan.

Slovo podajalca

A vročico med ljubitelji ameriškega nogometa je v dneh pred Super Bowlom še dodatno zagrel največji med največjimi, najboljši med najboljšimi, velika legenda in največji zvezdnik ameriškega nogometa Tom Brady, ki je napovedal, da končuje svojo bogato športno kariero. Tokrat naj bi se zares odločil za upokojitev, kajti konec svoje bogate športne kariere je Brady napovedal že lani, a si je po dobrem mesecu dni premislil in odigral še eno sezono v dresu piratov iz floridske Tampe (Tampa Bay Buccaneers).

je Tom Brady osvojil

superbowl.

Prvega februarja zjutraj pa je na družabnih omrežjih objavil kratko videosporočilo, v katerem je povedal: »Upokojil se bom. Za vedno. Vem, da je bil proces v prejšnjem primeru zelo dolg. Samo enkrat se upokojiš res čustveno, to sem storil lani. Rad bi se vsem zahvalil, ker ste me podpirali: družina, prijatelji, soigralci, tekmeci ... Lahko bi še dolgo nadaljeval. Hvala, ker ste mi pomagali, da sem živel sanje. Ničesar ne bi spremenil. Rad vas imam.«

45-letni Tom Brady velja za najboljšega podajalca v vsej zgodovini ameriškega nogometa. V dresu Domoljubov iz Nove Anglije (New England Patriots), kjer je preživel večino svoje bogate športne kariere, ekipi iz Bostona se je priključil že leta 2000, je kar šestkrat osvojil naslov prvaka in s tem dvignil pokal Vincea Lombardija, ki ga prejme zmagovalec super bowla, enkrat pa je zmagovalni prstan osvojil s pirati iz Tampe, kamor je prestopil leta 2020. Že naslednje leto, leta 2021, je z njimi spet osvojil nogometni tron.

milijonov ljudi naj bi

si ogledalo letošnji

spektakel.

Petkrat je bil izbran za najkoristnejšega igralca (MVP) finala oziroma super bowla, trikrat pa je bil najkoristnejši igralec celotne sezone v ligi NFL. V karieri je postavil številne mejnike na mestu podajalca. Še vedno ima več naslovov v NFL kot vse ekipe, ki so kdaj igrale v najmočnejši ligi ameriškega nogometa. Največ, po šest naslovov prvaka, jih imata prav njegov nekdanji klub iz Bostona New England Patriots in jeklarji iz Pittsburgha (Pittsburgh Steelers).

Montanova zapuščina

Brady je kariero končal s 7753 uspešno zaključenimi podajami v 12.050 poskusih. Vrgel je za 649 zadetkov, touchdownov, le 212 podaj pa so mu tekmečeve obrambne linije prestregle. S svojimi podajami je ekipama, v katerih je igral, zagotovil, da sta dosegli 89.214 jardov. V NFL je odigral 335 tekem, 333 od teh jih je tudi začel. Njegove ekipe so se kar 251-krat podpisale pod zmago, le 82-krat je zelenico zapustil poražen. V končnici je zadnjega od 13 porazov doživel v prvem krogu letošnje končnice lige NFL, ko so njegove pirate ugnali kavboji iz Dallasa (Dallas Cowboys). Pred tem je v končnici Brady s svojimi moštvi dobil 35 od 48 tekem.

Ločitev Tom Brady je bil vrsto let poročen z brazilsko lepotico in manekenko Gisele Bündchen, s katero sta šla narazen lani, kmalu po tistem, ko se je odločil, da prekliče svojo prvotno odločitev o upokojitvi. Zaradi tega sta se zakonca takrat močno sprla, žena mu je očitala, da ji je obljubil, da se bo upokojil in se bolj posvečal družini, namesto tega pa je raje spet na prvo mesto postavil nogomet. Paru težav ni uspelo preseči, oktobra lani sta potrdila govorice, da sta se razšla, takrat pa že tudi uradno ločila. Njun zakon se je tako po 13 skupnih letih zaključil. Zvezdnika sta se ob ločitvi dogovorila, da bosta imela deljeno skrbništvo nad otrokoma, 13-letnim Benjaminom in 10-letno Vivian. Zdaj ko naj bi se dejansko upokojil, mu je Gisele zaželela vse najboljše v novem življenjskem poglavju.

Brady je že večkrat v intervjujih dejal, da je njegov uspeh pravzaprav zapuščina velikega Joeja Montane, trikratnega najbolj koristnega igralca super bowla, ki je s svojimi natančnimi podajami svojo ekipo San Francisco 49ers med letoma 1982 in 1990 štirikrat pripeljal do naslova prvaka lige NFL. Med odraščanjem v San Franciscu je Brady pogosto gledal tekme 49ersov. Pri štirih letih je videl slovito Montanovo podajo Dwightu Clarku, ki se je v zgodovino ameriškega nogometa za vedno zapisala kot The Catch. Leta 1995 je kot najstnik opazoval svojega vzornika, ki je z nasveti pomagal Stevu Youngu in 49ersom do naslova.

»Če odraščaš ob zelo nadarjenem moštvu, v katerem sta podajalca Montana in Young, se v tebi vzbudi želja, da bi bil del zmagovalne ekipe. Takrat sem dojel, da želim postati igralec ameriškega nogometa,« je leta 2000 dejal Brady, ko je v svoji prvi sezoni kot novinec pri New England Patriots dobil priložnost za le tri podaje.

Na stadionu State Farm v Glendalu v Arizoni bo v noči na ponedeljek potekal že 57. Super Bowl. Foto: Joe Camporeale/USA TODAY Sports

Pokal Vincea Lombardija, ki ga prejmejo zmagovalci finala NFL. FOTO: USA Today