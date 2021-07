Legenda: od žive mišice do ledne kraljice

Vsak ponedeljek v Slovenskih novicah objavljamo izjemne zgodbe o legendah slovenskega alpinizma. Nedavno so se vse te legende, ki so v mladih letih utirale pot novim generacijam alpinistov, zbrale na že 39. srečanju alpinistov veteranov. Pod slikovitimi kulisami Špika, Škrlatice in Prisanka se jih je pri planinski koči na Gozdu pod prelazom Vršič zbralo kar 50, pozdravit pa jih je prišel tudi kranjskogorski župan Jani Hrovat, ves ponosen, da se tako pomembno srečanje, označil ga je celo kot najbolj elitno srečanje, odvija v njegovi občini. Znamenite Mojstranške veverice, z leve: Janko Ažman, J...