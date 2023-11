»Vsaka majolika pripoveduje svojo zgodbo, zgodbo krajev, od koder prihaja. Več kot 2000 vrčkov je že tukaj, so pa kar iz 67 držav in z vseh celin,« pravi Lea Babič iz Bukovja, naselja lučaj od Bizeljskega, od koder se vije razgled od hrvaške Medvednice prek bizeljskih gričev vse do Gorjancev. Klet domačije in vinogradništva Babič je do zadnjega kotička zapolnjena z majolikami različnih oblik, svojevrstnih motivov in pisanih barv, nekaj je zelo starih, celo z začetka 19. stoletja. Svojevrstna zbirka je začela nastajati pred 23 leti in je danes zagotovo med večjimi, če ne kar največja pri nas. ...