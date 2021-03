Le vsak petdeseti motorist se na cesti drži pravil

Kje boste preživeli velikonočne praznike? Za domačo mizo. 84 %

V lokalni gostilni, če bo odprta. 3 %

Z družino gremo na izlet. 8 %

Upam na krajše počitnice, morda celo na skok na Hrvaško. 5 %

Se motoristi na slovenskih cestah držijo predpisov? Da 5 %

Enako kot drugi udeleženci v prometu – odvisno, kdo je za krmilom. 52 %

Ne 43%

So motoristi uvidevni do drugih udeležencev v prometu? Da, večinoma. 37 %

Ne, mislijo, da se jim morajo vsi umikati. 63 %

Prvi topli dnevi so na cesto privabili številne motoriste, a razmere še niso idealne, je nedavno sporočila, tiskovna predstavnica PU Koper. Na cestah je namreč še vedno pesek od zimskega posipanja, asfaltna površina je hladna in ne omogoča optimalnega oprijema pnevmatik.»V soboto smo obravnavali prvo hujšo nesrečo tudi na našem območju, ko je popoldne na cesti pri vasi Liplje padel motorist. Hudo poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana,« je povedala. Letos do 20. februarja je bilo v Sloveniji 36 prometnih nesreč motoristov, od tega jih je bilo 25 poškodovanih, kar dve tretjini nesreč pa so povzročili vozniki sami.V Sloveniji traja motoristična sezona praviloma od aprila do oktobra. Nujno je telesno in vozniško ogrevanje po zimskem počitku. Spomladi je treba biti pozoren na svetleče se, prašne in spolzke dele cestišča.Motoristi vedo, da so spomladi ceste prašne in umazane, da je asfalt hladen in spolzek, da sta na cestišču pesek in zemlja, da torej drsi in da velja biti zato še previdnejši. To so vozniške varovalke. Čim več jih motorist ima, tem več možnosti je, da bo vozniški krog sklenil tam, kjer ga je začel, torej doma.V naši tokratni spletni anketi na www.slovenskenovice.si smo spraševali prav o motoristih in njihovi motoristični kulturi. Odgovori udeležencev, teh je bilo več sto, pravzaprav niti niso presenetljivi. Večina sodelujočih meni, da se motoristi sicer držijo predpisov, vendar je v veliki meri odvisno, kdo je za krmilom. Le peščica manj sodelujočih pa je odločna v tem, da se motoristi ne držijo predpisov, in menijo, da »se jim morajo vsi umikati!«No, ker se bliža najpomembnejši krščanski praznik, ko kristjani praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih, pa smo spraševali, kje sodelujoči pričakujejo, da bodo praznovali velikonočne praznike. Odgovor? Večinoma doma!