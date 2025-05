Le cvička ni zmanjkalo

Pohod je uspel. Še več kot to. Lani smo gostili 1180 ljudi, letos več kot 1700. Organizacijska ekipa je dihala na škrge. Prodali smo vse kozarce in pobrali vse klobase, ki smo jih imeli,« Marjan Lisac predsednik trškogorskih vinogradnikov, ni skrival navdušenja. Društvo vinogradnikov Trška gora, ki ga vodi, je v soboto, 10. maja, pripravilo tradicionalni pohod po Slakovi poti, bil je že 12. »Zakaj toliko ljudi? V lanskem letu so bili zelo odmevni koncerti ob 60-letnici Slakove glasbe. Pa očitno ljudje radi pridejo na Dolenjsko,« pravi Lisac o dobrem odzivu. Bilo je kaj slišati in videti, želodčki niso bili prazni, grla pa ne suha. Od rane zore do poznega popoldneva.

Ivanka Slak in Marjan Lisac, predsednik trškogorskih vinogradnikov FOTO: J. R.

Cviček in golaž

Pohod je bil posvečen spominu na dolenjskega virtuoza na frajtonarici in legendi narodnozabavne glasbe Lojzetu Slaku. Pohodna pot je bila krožna, označena, nezahtevna, dolga 7,5 km. Pohodniki, tudi tokrat iz vse Slovenije, so se zbrali ob 8. uri pri Kmetijski šoli Grm, kjer so jim organizatorji postregli čaj, potem pa jih je pot vodila mimo postojank – te so bile Vinotoč Teropšič, Trška gora pri cerkvi, Slakova zidanica, KUD Trškogorsko srce, zidanica Verček in Šolska zidanica KŠ Grm. Na cilju, na Grmu, je vse zbrane pričakalo kosilo, golaž.

Leopold Pungerčar, Slakov nečak, in Ivanka Slak FOTO: J. R.

Na Trški gori, ob cerkvi, pri spomeniku, ki so ga postavili Slaku v čast, je potekal bogat program. Mikrofon je mojstrsko obvladal Leopold Pungerčar, ki je na odru pozdravil ansambel Glas, pridružil se mu je Lisac, zbrane je nagovoril novomeški podžupan Urban Kramar. Med gosti je bila tudi Ivanka Slak, žena pokojnega virtuoza Lojzeta. Na Trški gori imajo Slakovi še danes vinograd, ki ga je Lojze z ženo v preteklosti tako rad obdeloval in obiskoval. Lojzeta ni več, spomini ostanejo. Tudi po zaslugi Andreja Berganta, še zadnjega živečega ustanovnega člana zasedbe Fantov s Praprotna, ki so združili moči z Lojzetom Slakom. Zbrani so na Trški gori z Andrejem Bergantom zapeli zimzeleno skladbo Čebelar, za katero je tekst napisal Slavko Podboj.