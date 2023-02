Lasje potrebujejo več kot le šampon

Lase si redno umivate in pri tem skrbno uporabljate tudi balzam ali drugo negovalno sredstvo. Prepričani ste, da ste zanje in za lasišče naredili vse – pa ste res? Lasje, sploh če si želimo bujnega videza in hitrejše rasti, zahtevajo veliko več, zato vam v naslednjih vrsticah ponujamo koristne nasvete strokovnjakov. Potrebujejo namreč temeljito nego in pozornost, predvsem pa se je treba izogibati škodljivim dejavnikom, ki jim preprečujejo, da bi povsem zasijali.

Piling lasišča

Pri negi las se po večini posvečamo konicam, samo lasišče pa razen ob rednem umivanju običajno zanemarimo. Če piling privoščimo koži obraza in nekateri tudi rok, zakaj ne bi odmrlih celic odrešili tudi lasišča! Tam pa niso le odmrle celice, ampak tudi ostanki izdelkov za oblikovanje pričeske, če jih uporabljate in jih umivanje ne odstrani vedno v celoti, ter odvečna maščoba. Piling pa je več kot le čiščenje, ampak tudi masaža, ki spodbuja delovanje lasnih mešičkov in pospešuje prekrvitev ter tako tudi rast las. Na voljo so različni izdelki, ki jih praviloma uporabljamo enkrat na teden, tisti, ki nimate težav z mastnimi lasmi, pa lahko lasišče zmasirate tudi s katerim koli naravnim oljem.

Vroč zrak škoduje

Naravno sušenje las je najbolj priporočljivo, zato se, ko je le mogoče, izogibamo sušilnikom in drugim napravam, ki z vročim zrakom izsušujejo lase in tudi lasišče. Če se nam mudi, jih posušimo z večje oddaljenosti in izberemo nastavitev z nižjo temperaturo, na voljo pa so tudi sredstva, ki jih zaščitijo pred vročino. Mnogi uporabljajo likalnike za ravnanje ali pa kodralnike za valovit videz, a to naj ne bo vsakdanja stalnica oziroma izberemo kakovostne naprave, ki učinkujejo hitro, da so lasje vročini izpostavljeni kar najkrajši čas.

Ne marajo zategnjenih pričesk

Pričeske, pri katerih so lasje trdno speti, in to ves dan, so do las in lasišča neprijazne: ko je le mogoče, jim dovolimo, da prosto padajo, saj z zategovanjem korenine slabijo, zaradi česar lahko začnejo izpadati. Elastike in drugi pripomočki naj bodo nežni in gladki, da ne poškodujejo las, tudi odstranjevanje takšnih dodatkov je preprostejše. Tudi pri razčesavanju moramo biti nežni, a temeljiti: lotimo se vsakega pramena posebej in se postopoma lotevamo morebitnih vozličev, ki jih nikakor ne napadamo s silo. Če razčesavamo mokre lase, smo še previdnejši, saj so takrat dovzetnejši za vozlanje in tudi poškodbe.

Barvajo naj strokovnjaki

Resda so trgovske police polne izdelkov za barvanje las in pramenov, a uporaba kemikalij je lahko škodljiva, in če se barvanja lotevamo sami, pogosto tvegamo, da bomo uporabili več sredstva, kot ga dejansko potrebujemo. Frizerji strokovno pripravljajo mešanice, ki ustrezajo točno določenim odtenkom, zato bomo z rezultatom verjetno zadovoljnejši, kakor če bi se barvanja lotili sami. Tudi namestitev priljubljenih podaljškov zaupajmo strokovnjakom, dodatke pa odstranimo po največ treh mesecih.

Skrbimo za konice

Po umivanju se za kratek čas posvetimo tudi konicam, ki obožujejo negovalno olje: po nanosu lase nežno razčešemo in pustimo, da se naravno posušijo. Konice tudi redno strižemo in tako sproti odstranjujemo najšibkejše dele, najbolje vsake tri mesece. Zadostuje, da vsakič odstranimo po centimeter, lasje bodo v rasti tako odlično napredovali.

Prehrana po pameti

Ne, ne obstajajo čudežna dopolnila, po zaslugi katerih bodo naši lasje rasli neverjetno hitro. Vsekakor pa je pomembno, da se prehranjujemo zdravo in kakovostno: uživamo prehrano, bogato z železom, biotinom, vitaminoma D in A ter cinkom. Če želimo odpraviti odvečne kilograme, se tega lotimo previdno in postopoma. Nenadna izguba teže lahko povzroči izpadanje las, izogibajmo se tudi stresu, zaradi katerega velikokrat zanemarimo zdrav življenjski slog.

Saten ali svila za lahko noč

Morda se sliši pretirano, a udobna prevleka za vzglavnik preprečuje poškodbe las. Bombaž je resda prijeten, a saten in svila sta mehka in gladka ter preprečujeta drgnjenje, zaradi katerega se lasje radi lomijo.

Žal je treba tudi zapisati, da so lahko vsi našteti ukrepi kljub naši vztrajnosti neučinkoviti. Na izpadanje, krhke in redke lase ter počasno rast lahko vpliva tudi dednost, krivi pa so lahko tudi hormonske spremembe ter nekatera zdravila.