Lara Medved o sebi in Blažu Švabu pravi: Nisva stroga oče in mama

Sončna, vesela, pozitivna. Točno takšna, kot je njeno ime. »Ime Lara naj bi pomenilo »vesel kot škrjanček«. Lahko rečem, da je res tako,« zvonko pritrdi simpatična Lara Medved, ki bo v paru z Davidom Urankarjem razveselila kar nekaj ljudi. Ko kamere ugasnejo, pravi, da ostaja Lara. Na njej se spremeni samo garderoba. Obleče se v udobna oblačila, da je zlahka mama dvema ljubkima otrokoma in partnerica Blažu Švabu.

Skromna Lara pravi, da je preprosto dekle iz Ljubljane. »Odraščala sem s sedem let mlajšo sestro Loti in šestnajst let mlajšo sestro Leoni. Večkrat se pohecam, da si je verjetno oče želel sina, ker sem mu veliko pomagala v vinogradu, ki ga imamo na Dolenjskem, pri prekopavanju, nošnji brent, košnji … in doma predvsem pri vseh zunanjih opravilih. Kuhanje in pranje perila pa sta ostala mami in sestri Loti,« se smeji Lara, ki je staršem hvaležna za vse delovne navade in znanje, ki ji zelo prav pridejo zdaj, ko ima svojo družino. Še vedno pa veliko rajši zamenja žarnico in popravi kakšno pipo kot pospravi kuhinjo. »Hvala bogu imam partnerja Blaža, ki to uredi brez problema in več kot odlično,« še navrže v smehu in pove, da sprva ni razmišljala o delu v medijih, saj je po izobrazbi farmacevtska tehnica, pozneje pa se je vpisala na izredni študij fizioterapije. Znanje iz zdravstva ji je prišlo še kako prav, ko je pred leti prestala najtežjo preizkušnjo v življenju.

Znova rojena

»Osmi julij je zame postal dan, ko se zahvalim za novo priložnost in se spomnim na to, da je v trenutku vse minljivo. Takrat sem zadnjič objela mojo Pio. Tisti dan sem delala na promociji športnih avtomobilov. Med premorom smo se s puncami odpravile na kavo in po štiristo metrih od kraja dogodka imele prometno nesrečo. V nas se je zaletel voznik, ki je bil pod vplivom alkohola, s svojim vozilom je trčil v desno stran našega avtomobila, kjer sva sedeli Pia in jaz kot sopotnica zadaj. Po glasnem poku sem se prva zbudila in začela zbujati voznico, ker je bil moj izhod iz avta onemogočen. Pia, ki je sedela na sovoznikovem mestu, je na kraju nesreče umrla. Težko je opisati, kakšni občutki so šli skozi mene, ampak enostavno sem vedela, da je njena duša zapustila telo. Ekipa, ki je bila prva na kraju nesreče, in ves adrenalin so me držali pokonci, da sem kljub prerezani koži čez celo glavo, zdrobljenemu uhlju, počenemu vratnemu vretencu, opečeni desni strani obraza, stisnjeni desni stegenski mišici, koščkih vetrobranskega stekla po celem telesu, premaknjenim ledvenim vretencem, zlomljenim rebrom … lahko prišla varno iz avtomobila. S pomočjo zdravniške oskrbe, podpore družine, pomoči družinske prijateljice, ki je fizioterapevtka, in prijateljev je bilo okrevanje veliko hitrejše. Najhuje mi je bilo, ker sem bila tako nemočna v svojem telesu, na invalidskem vozičku, da je morala zaradi mene tudi mami pustiti službo in ostati ob meni, da me je lahko negovala,« pripoveduje Lara, ki se je, ko je okrevala, posvetila novim izzivom, med drugim delu pred kamerami.

Televizija je bila naključje

»Delo na televiziji se je pravzaprav zgodilo čez noč. Vedno sem si tega želela, nisem pa vedela, kdaj in kako bo prišlo do tega. Potem pa sem šla en dan na razgovor in odkrito povedala, da nimam nobenih izkušenj, ampak samo močno voljo in željo po delu, in dobila priložnost, da prvič stopim pred kamero,« se spominja v smehu in dodaja, da je trenutno srečna, da lahko sodeluje pri ustvarjanju kviza Denar pada in novi vlogi, kjer bo prvič v voditeljskem paru. »Tremo imam vsakič, ko stopim pred kamero. Včasih večjo in celo malo pozabim dihati, drugič malo manjšo in se začnem smejati, največkrat pa se smejim, ko te posnetke pogledam za nazaj. Uživam v tem, ko me na televiziji maskerke in stilistke uredijo, ker se sicer res ne spoznam na modo in zadnje smernice. Lara ostaja Lara, tudi ko se kamere ugasnejo. Na meni se spremeni samo garderoba, visoke pete hitro zamenjajo udobni čevlji. Sicer pa doma bolj uživam v trenirki oziroma v tistem, kar mi prvo pride pod roke in je enostavno, predvsem pa udobno,« pravi Lara, ki jo navdihuje, razveseljuje in osrečuje vse okoli nas. Energija, ki jo lahko dobimo in dajemo.

Z Blažem sta dober tandem in jima ni težko skrbeti za otroka. FOTO: osebni arhiv

Iznajdljivi Blaž jo osvoji

Hvaležna je, da ima ob sebi krasnega partnerja. Njena ljubezenska zgodba je zelo luštna. »Z Blažem sva se spoznala točno dva meseca pred prometno nesrečo. V mojem domačem kraju so tisto leto Modrijani nastopili prvič in to je bil za našo občino res velik dogodek. Organizirali so celo avtobusne prevoze do veselice. Tudi sama sem šla tja s svojo družbo in po naključju pristala v prvi vrsti, skupaj s prijateljico, ki je bila velika oboževalka ansambla. Na odru niti nisem vseh poznala, ko je do mene stopil Blaž in me vprašal, ali mu dam telefon, da naju s prijateljico fotografira. V tistem, ko smo se 'slikali', pa je Blaž poklical sebe in tako dobil mojo telefonsko številko. Po tistem se nama je uspelo dobiti točno dvakrat, ker je na dan najinega tretjega srečanja prišlo do nesreče in so se potem najina druženja odvijala kar pri nas doma. Odnos pa sva razvila ob moji rehabilitaciji,« pripoveduje Lara, ki si je z Blažem ustvarila družino.

Ko smo se »slikali«, pa je Blaž poklical sebe in tako dobil mojo telefonsko številko.

»Rojstva sina in hčerke nisva načrtovala, ampak sva oba z Blažem res hvaležna, da nama je bilo dano postati oče in mama in da sta najina otroka zdrava. Oba se v starševstvu zelo dobro znajdeva, se pa ves čas učimo drug od drugega. Dinamika se že s prihodom prvega dojenčka spremeni, kaj šele ob drugem, zato se mi res zdi pomembno, in to tudi najbolj cenim, da se znava z Blažem sproti pogovoriti, dogovoriti in reševati probleme. V najinem odnosu oba opravljava vse vloge. Ni vedno enostavno, je pa zagotovo privilegij, da sva lahko večino časa doma,« je zadovoljna Lara, ki pravi, da z Blažem nista stroga. Sta pa dosledna in otroka ves čas vključujeta v vsakodnevna opravila skozi igro. Učita ju skromnosti in dejstva, kako zelo smo lahko hvaležni za vse dobrine, ki jih imamo. »In če bova Leva in Livi Mario vzgojila tako, da bosta pripravljena deliti in delati dobro, bo to največ, kar si želiva, poleg zdravja,« pove Lara, ki je par mesecev po porodu videti, kot da sploh ni rodila.

Res se mi zdi pomembno, in to tudi najbolj cenim, da se znava sproti pogovoriti, dogovoriti in reševati probleme.

»Razen dojenja in nošenja otrok ne delam prav nič dodatnega za svoje telo. Med obema nosečnostma sem pridobila samo šest kilogramov in jih že v slabih dveh mesecih po porodu tudi izgubila. Trenutno sem v obdobju, ko ves čas jem in tudi pojem vse, kar drugi pustijo, ampak zaradi črpanja mleka na štiri ure, noč in dan, tudi vse porabim,« pove Lara, ki se je zelo hitro vrnila pred kamere.

Med drugim je trenirala borilne veščine. FOTO: osebni arhiv

Že v zadnjem mesecu pred porodom so na televiziji govorili o njeni predčasni vrnitvi s porodniške v jutranji program, ampak takrat odgovora še ni imela. »Ko pa je ponudba za delo prišla že po treh mesecih po porodu, je bila odločitev zaradi mojega dobrega počutja in Blaževe podpore veliko lažja. Še vedno se nisem vrnila v polni delovni čas, ampak za delo porabim okoli dvajset ur na mesec oziroma se lahko zaradi mojih čudovitih sodelavcev celo sproti odločam, koliko bom delala. V materinstvu in delu zares uživam, ker pa to dvoje lahko usklajujem, lahko rečem, da res živim svoje sanje,« sklene.