Lan, udobje za vsak dan

To sezono lahko v trgovinah opazimo izjemno veliko lanenih oblačil. Prav vsak modni kos je mogoče dobiti v laneni različici, seveda pa je razlog za to trend, ki narekuje, da se to poletje čim večkrat odenemo v ta zračen, naraven in za kožo prijeten material.

Lan tako kot bombaž pridelujemo iz rastlin, iz njega pridobljeni tekstil pa poznamo že več kot 30.000 let. Njegovo raznolikost in multifunkcionalno uporabnost so cenili že v Mezopotamiji in Egiptu. Lanena oblačila so nadvse vpojna, sušijo pa se hitreje od bombaža. Ravno zaradi teh lastnosti jih je še posebno prijetno nositi poleti, saj ta material dovoli, da koža diha, in tako nam ni prevroče. Lan naše telo ščiti pred UV-žarki. Seveda je nanos kreme s faktorjem vseeno priporočljiv, a z dolgimi lanenimi oblekami ali srajcami poleti pač ne morete zgrešiti.

Moda je lanena oblačila sicer za nekaj časa potisnila le v svet navtike in počitnikovanja, letos pa se ta material vrača v vsakodnevno življenje. Lanena oblačila so primerna za v službo, za na popoldanski klepet ob kavi, celo na elegantno poroko jih lahko brez pomisleka oblečemo.

Lan je odporna in trpežna tkanina.

Letos je tako obvezen nakup vsaj enih lanenih hlač, ki naj bodo širokega kroja, po možnosti jih lahko krasijo žepi. Takšen kos se bo odlično podal k usnjenim sandalom, na vrhu pa ga lahko kombiniramo k laneni srajci ali pa se odločimo za kak drug material, na primer bombaž ali saten.

Hit te sezone pa je prav gotovo laneni kostim. V njem se boste v vročih dneh počutili izjemno udobno, hkrati pa dajali eleganten in urejen vtis. Blazer se lahko ujema s hlačami ali krilom, dovoljene so vse barve. Bolj živahne ko so, bolje je. Seveda pa se lahko še vedno zatečete tudi h klasični krem naravni barvi tega materiala.

Ekološki in trajnosten

Lan spada med najbolj ekološke in trajnostne tkanine. Je popolnoma biorazgradljiv in zelo trpežen. Marsikdo ne ve, da je po naravi odporen celo proti moljem. Prav tako mu s pranjem ne delamo škode. Večkrat ko ga operemo, mehkejša postaja tkanina. Za poletje je idealen tudi zato, ker je dobro vpojen, kljub temu pa se znotraj lanenega blaga ne množijo bakterije.

Lanena tkanina je izjemno zračna, zato se odeti vanjo poleti odlično počutimo.

Lanena oblačila tako niso le modna, temveč tudi dobra naložba. Za lanen kostim se splača odšteti kakšen evro več, saj vam bo kakovostno krojena obleka lahko služila celo več kot desetletje.