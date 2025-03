Kvatropircem so se uresničile sanje

Zelo si želimo, da bi koncert, kot je bil v Cankarjevem domu, postal tradicionalen. Tudi sicer nam načrtov ne manjka. Kmalu bo izšel nov album, posneli bomo tudi prav poseben duet,« so za zdaj še skrivnostni Kvatropirci, ki so razprodali Cankarjev dom, koncert pa poimenovali Kvatrovečer. Prvič so v Gallusovi dvorani nastopili pred šestimi leti, in to skupaj z Janom Plestenjakom. »Vse od takrat smo sanjali o samostojnem koncertu in ta se je zgodil, zdaj lahko rečemo, da so se nam sanje uresničile,« pravijo Tomaž, Samo, Matej in Albin, ki so v goste povabili tudi pevko Alyo. Ta je z njimi zapela skladbi Spet zaljubljena in Pesem, ob koncu koncerta pa so s Čuki izvedli še njihovo Če se od spominov da živet.

Z njimi je zapela tudi Alya. FOTO: Žan Zajc

V zadnjih štirinajstih letih so Kvatropirci doživeli marsikaj – od nepozabnih trenutkov na odru do izzivov, ki jih prinaša skupno glasbeno ustvarjanje. »Če kaj, je naša zgodovina res bogata,« se pošalijo. »Ne ravno v denarju, ampak v izkušnjah. Doživeli smo vse, od objemov do prepirov,« priznajo in hitro dodajo, da se v bendu nikoli niso zares sprli – prej nasprotno, povezujeta jih glasba in prijateljstvo.

V zadnjih letih so sklenili številna glasbena prijateljstva. Z njimi je zapela tudi Alya. FOTO: Žan Zajc

Za to so garali več let

Omenjeni koncert je bil pravo popotovanje po njihovi glasbeni poti. Zapeli so tudi vsem dobro znane Življenje, Nepozabljena, Mila, Deklica in druge. Manjkali nista niti dve priredbi dalmatinskih uspešnic, občinstvo pa je premierno slišalo tudi novo, še neizdano pesem Helij. Koncert so sklenili s svojo največjo uspešnico Moja in ob stoječih večminutnih ovacijah sklenili večer, poln glasbenih presežkov, ki ga je povezoval Boštjan Romih. »Ta večer ob štirinajsti obletnici nam bo za vedno ostal v najlepšem spominu. Tudi zato, ker smo svoje pesmi prvič predstavili ob spremljavi benda in godal. Za to smo garali več let,« so povedali Kvatropirci.