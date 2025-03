Kvartet za 5 vesel prve festivalske nagrade

Minulo leto je bilo za Kvartet za 5 posebno in prelomno. Zamenjali so dva člana, konec decembra pa so se na festivalu v Dolenjskih Toplicah razveselili še svoje prve festivalske nagrade. Prejeli so jo za najboljše besedilo pesmi Vedno se vračal bom domov.

»Minulo leto se res ni moglo končati lepše, kot se je,« so veseli Primož Dolenc, Luka Jelenc, Gašper Šega in Janez Jan Ažbe. Slednja, harmonikar Gašper in kitarist Janez Jan, sta novinca, ki sta se ansamblu pridružila šele lani, točno na dan, ko je otroke razveselil sveti Miklavž. Gašper Šega je tudi avtor številnih projektov, kitarist Janez Jan pa nekdanji član ansambla Zvok. Oba sta s sabo prinesla bogate izkušnje in svežino, ki bo ansamblu v pomoč pri njihovem ustvarjanju.

Valček z nagrajenim besedilom Vedno se vračal bom domov so posneli s pevko Manco Povšin. FOTO: arhiv ansambla

Novo poglavje je ansambel odprl tudi z nagrajeno pesmijo Vedno se vračal bom domov. »S tem valčkom smo želeli nagovoriti vse, ki v življenju cenijo družino, toplino doma in spomine, ki jih nosimo v srcu,« povedo fantje in razkrivajo, da se v tej pesmi skriva ganljiva in nostalgična zgodba; opisuje mladega fanta, ki se naveliča mestnega vrveža in se vrne v domače okolje ter obudi spomine na srečne trenutke, preživete z družino. Ti spomini ga opomnijo, da je prav družina tista, ki mu je v življenju pomenila največ, in da je vrnitev med njegove najbližje njegova največja sreča. »Sporočilo pesmi je univerzalno in seže do srca vsakomur, ki se kdaj nostalgično ozre na svoje korenine,« pove Gašper, ki je zanjo ustvaril melodijo, skupaj s Tomažem Pustotnikom je poskrbel za aranžma, besedilo pa je delo Igorja Pirkoviča.

Ansambel Kvartet za 5 se je okrepil z mlado pevko Manco Povšin.

Ansambel se je prav za ta valček okrepil z mlado pevko Manco Povšin, zato zveni še lepše. Seveda so za skladbo posneli videospot, gre za sploh prvi uradni spot Kvarteta za 5, zato ima zanje še toliko večjo vrednost. Kadre so posneli na različnih pravljičnih lokacijah, kot sta Oplenova domačija v Bohinju in Bled, ki s svojo avtentičnostjo in lepoto dopolnjujeta zgodbo in ji vdahneta poseben čar slovenske kulturne dediščine.