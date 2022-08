»Dol! Dol! … Zdej ns je rešu!« Besede enega od slovenskih gasilcev, ki so se na Krasu med požrtvovalnim gašenjem znašli ujeti med dvema ognjema, a jih je zalilo in tako rešilo gasilsko letalo, povedo vse. Še tako izkušeni, spretni in srčni gasilci so bili nemočni v vetrovnih razmerah na terenu, posejanem z bombami iz prve svetovne vojne. Odločilna je bila pomoč iz zraka, zlasti naleti kanaderjev, ki so prileteli iz Italije in Hrvaške. Stvar je zelo preprosta, politična gospoda, odločevalci o usodi slovenske države in državljanov. Če nočete, da nam v naslednjih letih –...