Kupce telefonov bolj malo briga za umetno inteligenco

Umetna inteligenca je v zadnjih nekaj letih postala modna beseda praktično vsake predstavitve tehnoloških izdelkov. Napredne funkcije, kot so orodja za pisanje, urejanje slik, prevajalniki in pametnejši glasovni pomočniki, so pametne telefone dvignile v še zmogljivejše naprave. To je posledično zaostrilo že tako hudo konkurenco med ključnimi mobilnimi igralci. Google je svoj Gemini UI integriral v svoje naprave pixel, pa tudi v telefone drugih proizvajalcev, ki uporabljajo njegov operacijski sistem, kot sta Samsung in Motorola. Apple je svoj paket funkcij Apple Intelligence predstavil z iphonoma 15 pro in 15 pro max, čeprav so se njegove ambicije na področju UI kar nekako umirile. In UI ni omejena le na premijske naprave: zadnje čase tudi telefoni srednjega razreda dobivajo čedalje več funkcij umetne inteligence.

Razlogi za nakup novega telefona

A kupce to dejansko bolj malo zanima. Le 13 odstotkov anketiranih pravi, da uporabljajo umetno inteligenco na svojem telefonu za pisanje besedila ali ustvarjanje povzetkov. Osem odstotkov jih uporablja orodja za ustvarjanje slik, sedem odstotkov pa jih uporablja UI na telefonu za urejanje fotografij. Dejansko jih petina priznava, da sploh ne vedo, kako uporabljati vse te napredne rešitve na telefonu.

Razlogi za nakup ostajajo isti

Navadnega uporabnika vse te silne govorance in funkcije umetne inteligence le bore malo prepričajo k nakupu novega telefona. Kakor ugotavlja anketa ameriškega tehnološkega portala CNET, se le enajst odstotkov lastnikov pametnih telefonov v ZDA odloči za nakup novega telefona zaradi funkcij UI, kar je za sedem odstotnih točk manj kot v podobni anketi lani. Poleg tega trije od desetih menijo, da mobilna UI ni koristna, in niti ne želijo dodatnih funkcij.

Samo 11 odstotkov lastnikov pametnih telefonov v ZDA se odloči za nakup novega telefona zaradi funkcij UI.

Rezultati ankete izpostavljajo neskladje med optimističnim pristopom proizvajalcev telefonov do umetne inteligence in splošno zaskrbljenostjo potrošnikov glede hitro napredujoče tehnologije. Kljub prizadevanjem podjetij, kot so Samsung, Google in Apple, da v svoje mobilne naprave dodajo vedno več funkcij UI, večina ljudi pri nakupu novega telefona še vedno upošteva tri ključna področja: ceno (62 %), bolj vzdržljivo baterijo (54 %) in več prostora za shranjevanje (39 %). Kamera je šele na četrtem mestu s 30 odstotki.

Samo 11 odstotkov lastnikov pametnih telefonov v ZDA se odloči za nakup novega telefona zaradi funkcij UI.

Večina ne bi plačevala za UI

Mobilne funkcije umetne inteligence za uporabnike običajno ne prinašajo dodatnih stroškov, vendar bi se to lahko kmalu spremenilo. Samsung na primer na svoji spletni strani pravi, da bodo funkcije AI Galaxy »na voljo brezplačno do konca leta 2025 na podprtih napravah«. Pričakuje se, da bo Apple sčasoma začel zaračunavati nekatere iphonovske funkcije, ki jih poganja umetna inteligenca, plačati pa bo treba tudi za odklepanje polne moči Geminija v Googlovih aplikacijah. A polovica anketiranih pravi, da niso pripravljeni plačati za dostop do funkcij UI na svojem telefonu; njihov delež je od lani zrasel za pet odstotnih točk.

Polovica anketiranih ni pripravljena plačati za dostop do funkcij UI na svojem telefonu.

S širjenjem umetne inteligence na mobilne naprave se poraja tudi vprašanje zasebnosti. Nekaj ​​več kot 40 odstotkov uporabnikov pametnih telefonov skrbi je v skrbeh glede zasebnosti pri uporabi UI na pametnem telefonu, kar je za sedem odstotnih točk več kot lani. In to ne glede na starost; najbolj zaskrbljeni so baby boomerji (45 %), vendar je zaskrbljenost generacije Z (41 %) in generacije X (41 %) prav tako opazno visoka.

Le 13 odstotkov anketiranih pravi, da uporabljajo umetno inteligenco, vgrajeno v telefon, za pisanje besedila ali ustvarjanje povzetkov. FOTO: Dado Ruvic Reuters

To ne pomeni, da vsi zavračajo umetno inteligenco na svojem telefonu. Štirinajst odstotkov anketiranih pravi, da se jim funkcije umetne inteligence zdijo koristne, in so navdušeni nad tem, da bodo lahko na svojem telefonu izkoristili še več tovrstnih pripomočkov. Generacija Z (25 %) in milenijci (16 %) izražajo največ zanimanja za uporabo UI na pametnem telefonu.