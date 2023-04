Kulturna četrt Minoriti, ki so jo v Mariboru odprli na začetku novembra lani, je minulo soboto s širokim programom za vse generacije poskrbela za celodnevno dogajanje v srcu najstarejšega dela mesta ob Dravi. Lutkovno gledališče je najprej gostilo lutkovno matinejo, pa popoldansko projekcijo risanih filmov Roka Predina in za finiš večera še v do zadnjega kotička razprodani veliki dvorani premiero celovečernega filma Jezdeca, v katerem se v glavnih vlogah predstavita mlada Mariborčana, dobra prijatelja iz otroštva, dramska in zdaj tudi televizijska igralca Timon Šturbej ter Petja Labović. Sodni...