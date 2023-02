Kultni špičaki za pomlad

Čevlji lahko dvignejo stajling na popolnoma nov nivo, zato je izbira pravih izjemno pomembna. Po dolgem obdobju kombiniranja superg k najrazličnejšim modnim slogom se to pomlad vračamo k eleganci. Spet bomo vzljubili visoke pete, še posebno pa kultni model sandala na špico, ki navdušuje z odprtim zadnjim delom. Ikonična špica se vrača držeč se za roke s širokimi hlačami, kombinacije pa se lahko spomnimo iz obdobja okoli leta 2000. Prvi dizajn tovrstnega čevlja se je na modni sceni pojavil že pred več kot 60 leti. Takrat so ga nosila pin up dekleta, danes pa doživlja preporod na stopalih zvezd...