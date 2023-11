Mojmir Šiftar je ustvarjalen. Drzen. Prijazen. Rad sestavlja lego kocke, še bolj navdušeno sestavlja recepte. Če se vam zdijo njegovi ljubi Marvelovi junaki odbiti, kako odbit je šele on. Lahko bi rekli, da mu ime včasih dela krivico.« Tako so zapisali ustvarjalci šova ob novici, da bo nov sodnik MasterChefa Mojmir Šiftar. Prekmurec bo obul sodniške čevlje Bineta Volčiča. Kljub rosnim 30 letom ima mnogo mednarodnih nagrad, ki ga postavljajo ob bok slovenskim kuharskim legendam. Chef v ljubljanski restavraciji Pen Klub zase pravi, da je zelo sočuten in da rad spodbuja ljudi: »V moji kuhinji je ...