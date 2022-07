Če kdo potrebuje prevoz konjev ali drugih živali na varno z območij, ki jih ogroža požar, naj me kontaktira. Imam kombi za dva konja in sem na razpolago.« To je le ena od objav dobrosrčnih ljudi, ki so se na Facebookovi skupini za pomoč ljudem, ki jih je prizadel požar na Krasu, javili, da so pripravljeni pomagati reševati rejne živali. Večina ogroženih govedorejcev, konjerejcev drobnice in drugih domačih živali namreč ob hitri evakuaciji prebivalstva ni bila sposobna organizirati prevoza še zanje. Ko je bilo jasno, da gre na Krasu za največji požar v novejši zgodovini, so ljudje iz vse...