Podatek, da skoraj 200 Američanov vsak dan umre zaradi fentanila, sintetičnega opioida, ki je vsaj 50-krat močnejši in nevarnejši od heroina, je na prvi pogled neverjeten, in če ga v javnost ne bi spravile ameriške zdravstvene oblasti, bi mnogi rekli, saj to ni res. A na žalost je. Kriv je za pravo epidemijo odvisnosti od tega sintetičnega mamila, s katero se v zadnjih letih soočajo zlasti Združene države Amerike, čeprav je čedalje bolj prisoten tudi na evropskem in drugih trgih po svetu. Največ »zaslug«, da je fentanil po popularnosti in dobičkonosnosti prehitel celo kokain, da o drugih trdih...