Kraljice sence: to so rastline, ki uspevajo tudi v tam, kamor sonce ne posije

Pri izboru rastlin za vrt ali balkon smo pozorni na smer neba, saj imajo različne potrebe po svetlobi in toploti. Največja je izbira okrasnih rastlin za sončno lego, a tudi pri tem moramo paziti in ločiti med tistimi, ki imajo rade sonce, in tistimi, ki imajo rade svetlobo. Kaj pa če sta balkon in vrt v senci? Brez skrbi, tudi za to je na voljo nekaj rastlin, ki nas bodo razveseljevale vse poletje, nekatere pa vse leto: ene s čudovitimi cvetovi, druge s prekrasnimi listi.

Za mnoge so kraljice vrta.

Vilinski ambient

Za vrtove, ki jih sonce obsije za dve ali tri ure na dan, rečemo, da so senčni, zato za zasaditev izberemo tiste rastline, ki uspevajo v prav takih razmerah. Hosta, na primer, je čudovita rastlina, njen največji atribut niso cvetovi, temveč razkošni listi, s katerimi bo senčnemu kotičku vrta dala eksotični pridih. Najpogosteje rastejo pod drevesi, z listi pa skrivajo nezaraščeno površino. Listi se razlikujejo po teksturi in obarvanosti, sredi poletja pa požene cvet, ki je navadno bel ali roza. Kot rečeno, ima hosta rada senco, pa tudi vlago, najraje raste v bogatih, rahlo kislih in odcednih tleh. Vsakih nekaj let rastlino razdelimo, tako jo osvežimo, pomladimo. Hosta se dobro ujame z drugimi ljubiteljicami sence, kot so astilbe in praproti. Slednje so kot nalašč za vrt v senci. S svojimi čudovitimi listi ustvarja zanimivo teksturo in skrivnostni gozdni, skoraj vilinski ambient. Zračna in zelena praprot ne zahteva veliko nege, rada pa ima vlago in rahlo kisla tla.

Zračna in zelena praprot ne zahteva veliko nege, rada pa ima vlago in rahlo kisla tla.

Prekrite gredice

Niso vse ljubiteljice sence zelene, taka je hojhera (Heuchera sp.): zanjo so značilni škrlatni listi, cvet na tenkih steblih, ki lahko zrastejo do 90 cm visoko, je droben in zvončast, najpogosteje rdeč ali roza. Je zimzelena trajnica, ki se hitro razrašča in je izvrstna pokrivna rastlina. Za uspešno rast potrebuje rahlo kisla, zmerno vlažna in dobro odcedna tla, v suši jo obilno zalivamo. Travasta lilija (Liriope muscari) je zimzelena trajnica, ki bo prekrila gredico. Visoka je do 40 cm, konec poletja zacveti. Rada ima delno senco in svetlobo, zato je ne posadimo v najbolj senčni del vrta. Rada ima humusna in dobro odcedna tla.

Hosto sadimo zaradi čudovitih listov. FOTOGRAFIJE: GETTY IMAGES

Cvetoč balkon Cvetoč balkon Če je balkon večinoma v senci, izberemo vodenke, fuksije, lobelije, begonije. Vodenka je priljubljena roža, saj cveti vse poletje, izbiramo med nizkimi in visokimi. Veliko nege ne potrebuje, le redno jo je treba zalivati. Zanimive in dekorativne cvetove ima fuksija, do enega metra lahko dosežejo stebla, ki se hitro razraščajo. Najraje raste na mestih, ki jih sonce obsije le zjutraj, a so vendarle dovolj svetla. Zemlja se ne sme povsem posušiti, substrat naj bo bolj kisel. Tudi begonija bo najbolje uspevala v senci, redno jo moramo zalivati, a moramo biti pazljivi, da ne polijemo listov in cvetov, saj se lahko razvijejo glivične bolezni. Ne mara niti prepiha in hladnega zraka.

Razkošje cvetov

Tudi rododendron raje raste v senci, zimzeleni grm bogato cveti spomladi, cvetovi so najrazličnejših barv, od belih in rumenih do roza in rdečih. Grmi so različnih velikosti, listi različnih oblik. Izberemo sadiko, ki je lepo razvejana, posadimo ga v senco, prostor, kjer raste, naj bo zaščiten pred vetrom, rad ima vlago, ker ima plitve korenine, ga zaščitimo z zastirko, in kisla tla. Nikakor ne moremo mimo hortenzije (Hydrangea macrophylla), zanjo so značilni veliki zeleni listi in kroglasti cvetovi, roza, škrlatni, rdeči ali modri, odvisno od pH tal: če bi radi modre cvetove, naj bo prst kisla s pH vrednostjo pod 7. Rada ima vlago, zlasti v vročini poskrbimo za zalivanje, paziti pa moramo, da voda ne zastaja, tla naj bodo torej prepustna.