Kraljice naših balkonov

Če se ponašamo z balkonom, teraso, ograjo, jih najbrž vsako leto ozaljšamo z rožami, ki bodo dale hiši edinstven videz, nas pa bodo razveseljevale s svojimi raznobarvnimi cvetovi in živo zelenimi listi. Katere bomo izbrali, je stvar našega okusa, stila hiše, novih trendov in konec koncev lege korit, a kdor prisega na tradicijo, bo najbrž posegel po dobrih starih sortah, ki že desetletja krasijo zunanje police in so gospodinjam v ponos.

Najprej se vprašajmo, kaj želimo: kaj nezahtevnega, imamo na voljo sončno ali senčno stran, bi radi imeli veliko cvetov ali naj prevladuje zelenje … Po nasvet se lahko obrnemo na vrtnarijo, kjer bomo kupili sadike, sicer pa velja, da tradicionalnim kmečkim domačijam najbolje pristajajo klasične balkonske rože, kot so pelargonije, nageljni, surfinije, fuksije, na sodobnejših domovih pa bodo bolj zasijale zelene in minimalistične zasaditve.

Trpežne in skromne

Pelargonije so ene najbolj priljubljenih okenskih in balkonskih rastlin; so trpežne, skromne in zelo hvaležne, saj obilno cvetijo in se bujno razrastejo. Najlepše uspevajo na sončnih oziroma južnih legah, saj dobro prenašajo vročino, uspevale pa bodo tudi v senčni in polsenčni legi, le cvetele bodo manj. Izbiramo lahko med pokončnimi različicami, ki cvetijo v odtenkih rdeče, oranžne, rožnate, vijolične in bele, in visečimi, ki jim rečemo tudi bršljanke in jih najdemo v rdeči, vijolični, roza, roza z belimi robovi ter beli barvi. Redno odstranjujemo odcvetele cvetove, zalivamo jih dvakrat na teden, in to temeljito, ter zjutraj, da ne doživijo temperaturnega šoka. V mešanih zasaditvah jim lahko dodamo okrasno travo, dihondro, smilj ali celo sladki krompir.

Cvetijo v modri, vijolični, beli, rdeči ali rožnati barvi. FOTO: Getty Images

Cvetijo več mesecev

Surfinije so nekatere sorte visečih petunij in potrebujejo veliko vode; spadajo med najhitreje rastoče in obilno cvetoče rastline, cvetijo več mesecev, in sicer v modri, vijolični, beli, rdeči ali rožnati barvi. Najbolje bodo uspevale na južni strani, kjer je najbolj vroče, lepe bodo tudi v delni senci, čeprav bodo tukaj poganjki nekoliko daljši, cvetja pa bo manj. Potrebujejo redno jutranje zalivanje z mehko vodo, dognojevanje ter odstranjevanje odcvetelih cvetov. Lepo uspevajo ob rastlinah, ki imajo podobne zahteve, kot so diascija, bidens, marjetka.

Lepotice v krilcih

Vse poletje do pozne jeseni cvetijo tudi fuksije, t. i. lepotice v krilcih; imajo rahlo povešene, zelo značilne cvetove v obliki zvončkov, ki so posamični ali v grozdih, najrazličnejših barvnih odtenkov in kombinacij. Poznamo jih več vrst, potrebujejo s hranilnimi snovmi bogato, relativno kislo zemljo, ki se nikoli ne izsuši. Rastejo pokončno ali viseče, najbolje pa uspevajo na senčnih legah, zanje torej izberemo polico, ki je večji del dneva v senci. V zadnjih letih so aktualne zasaditve z mediteranskimi rastlinami, saj čez poletje ne potrebujejo veliko nege in jih vročina ne moti; na voljo imamo različne vrste žajblja, rožmarina, natreska, sivke.