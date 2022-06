To je kraljica na vrtu (FOTO)

Od nekdaj velja vrtnica za kraljico rož, in to z razlogom: težko se je upreti njeni lepoti. Raste v najbolj razkošnih parkih in skromnih vrtovih, ki jih polepša že en sam cvet! Danes obstaja na tisoče vrst vrtnic najrazličnejših barv, oblik, višine.

Če verjamemo legendi, je rdeča vrtnica nastala tako, da se je boginja Venera zbodla na trn bele vrtnice, njena kri pa jo je pordečila. Lepoti tega cveta se ni mogla upreti niti Afrodita. Na Kitajskem je bila vrtnica tako razširjena in čislana, da je bilo v cesarski knjižnici kar 600 knjig o njeni vzgoji. Od tam so jo prenesli v druge azijske države in potem v Evropo. Zaljubljeni v njeno lepoto so jo znanstveniki križali in pripeljali do popolnosti. Ni čudno torej, da je simbol ljubezni. Je tudi sestavni del kozmetike, od parfumov do kopeli.

Mešani nasadi

A pojdimo nazaj na vrt. Vrtnice imamo preprosto radi: zaradi lepih cvetov, dolgega časa cvetenja in raznolikosti, tudi vonja, saj nekatere zelo lepo dišijo. Poznamo pokrivne in vzpenjave pa grmičaste, ki rastejo v širino in višino, in tudi mini vrtnice, ki navadno ne presežejo 40 cm in jih lahko posadimo v korita, pravzaprav kamor koli, tudi v mešane nasade cvetja. Celo bolje je, da na gredah ne rastejo same, saj so tako bolj dovzetne za škodljivce in bolezni, kot če so v družbi drugih rastlin, a pozor: tekmovalnosti drugih, zlasti pri koreninah, ne marajo. Zato jih posadimo malo bolj stran, da bo kraljica imela dovolj prostora.

Grmičaste rastejo v širino in višino.

Če jih sadimo na novo (najboljši čas za to je zgodaj spomladi ali pozno jeseni), sadilno jamo pripravimo vnaprej, vsaj dva tedna prej vkopljimo hlevski gnoj, prvo leto ne gnojimo, saj bo hranil še dovolj, potem pa gnojilo dodajamo, najboljše je namensko za vrtnice. Od maja do oktobra sproti odstranjujemo odcvetele cvetove in tudi bolne poganjke, vrtnice redno pregledujemo zaradi morebitnih bolezni in škodljivcev, denimo uši, če slednje odkrijemo pravočasno, jih ročno odstranimo, seveda nosimo rokavice. Če odžene divji poganjek, ga odstranimo, saj bo rastlini odvzemal hranilne snovi.

Radi jih imamo zaradi lepih cvetov, dolgega časa cvetenja, tudi vonja.

Sončno, a ne vroče

Rade imajo nego in skrb, rastišče naj bo sončno, a ne prevroče, odprto, a ne prepišno, tla naj bodo zračna, rahla, prepustna za vodo, z veliko hranili.

Vzpenjave so odlična izbira za romantične oboke na vrtu, skrijejo tudi pred neželenimi pogledi.

Treba jih je tudi obrezati, navadno spomladi, pa tudi po cvetenju, kar je še posebno potrebno pri tistih, ki cvetijo večkrat, saj jih bomo z odstranjevanjem odcvetelih poganjkov spodbudili k nastanku novih popkov. Odcvetelih cvetov, listja in vejic ne dajemo na kompost, da ne bi tako širili bolezni.

V močni vročini jim moramo zagotoviti dovolj vlage. FOTOGRAFIJE: GETTY IMAGES

V močni vročini jim moramo zagotoviti dovolj vlage, to je zlasti pomembno za mlade rastline. Zalivamo zjutraj ali zvečer, ko ni močnega sonca, samo po tleh, nikakor ne po listih, tako bomo preprečili nastanek glivičnih bolezni. Kot rečeno imajo vrtnice rade rahla tla, zato gredico, na kateri rastejo, redno rahljamo in tudi odstranjujemo plevel, najbolje je, da potem tla prekrijemo z zastirko, ki bo obenem poskrbela za vlago. Pred zimo jih 20 cm visoko pokrijemo s prstjo, da jih zaščitimo pred zmrzaljo, lahko jih obdamo s slamo, visoke in debelne ovijemo.

Uspevale bodo tudi v loncih na balkonu ali terasi.

Tudi na balkonu

Ne le na vrtu, vrtnice lahko vzgajamo tudi na balkonih in terasah, saj številne sorte dobro uspevajo v loncih in koritih. Imajo globoke korenine, zato potrebujejo globok lonec, vsaj 40 cm. Visoke grmičaste niso primerne za sajenje v korita, saj bodo postale prevelike, morda so še najboljša izbira že omenjene mini vrtnice. Na dnu lonca je prostor za drenažo, sledi prst, potem namestimo rastlino in preostali prostor zapolnimo s prstjo do enega centimetra pod robom lončka. Vrtnico postavimo na sončen prostor, zalijemo in uživamo; občasno jo pognojimo. V hudi vročini jo pogosteje zalivamo, in to obilno, saj mora vlaga doseči korenine. Pred zimo jih zaščitimo, da korenine ne bodo zmrznile.