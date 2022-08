Kotiček, kjer se bo otrok v miru učil

Pred vrati je novo šolsko leto, za mnoge prvo, in treba bo poskrbeti za prostor, kjer se bodo lahko učili in pisali domače naloge. Mnenja o tem, kakšen naj bo ta, se razlikujejo tako med posamezniki kot strokovnjaki s področja notranjega oblikovanja, psihologije in pedagogike, se pa slednji strinjajo v dveh rečeh – prostor mora imeti dovolj primerne svetlobe ter stol, ki bo podpiral otrokovo hrbtenico. Slednji so precejšen finančni zalogaj, zato izberemo takšnega, ki ga bo otrok lahko res dolgo uporabljal. Tudi z nakupom ni treba hiteti. Otrok ga bo potreboval, ko bo pred knjigami in zvezki začel preživljati nekoliko več časa, to pa v prvem ali drugem razredu osnovne šole še ne bo, tudi če bo pozneje domače naloge opravljal po pouku kar v šoli in za domačo pisalno mizo ne bo preživel veliko časa, posebnega stola ne bo potreboval.

Rešitev pri pomanjkanju prostora

Pred nakupom se je kljub vsemu priporočljivo posvetovati s strokovnjakom, v primeru, da ima otrok težave s hrbtenico, se lahko po nasvet obrnemo tudi k njegovemu pediatru. V Veliki Britaniji in ZDA, kjer se precej otrok šola doma, pedagogi denimo svetujejo, da jim starši priskrbijo nekoliko trše stole, podobne tistim, s katerimi so opremljene šole. Razlog je preprost – otroku mora biti med sedenjem udobno, a ne preveč, saj se lahko v tem primeru toliko sprosti, da zadrema.

Mizo k oknu

Ko izbiramo prostor, kam postaviti otrokovo pisalno mizo, naj bo na prvem mestu po pomembnosti svetloba. Če je le mogoče, mizo postavimo k oknu, in sicer tako, da otrok gleda skozenj. To je še posebno pomembno, če za učenje že uporablja računalnik, saj v primeru, da bo okno za njegovim hrbtom, ne bo dobro videl v zaslon. Tudi sicer si lahko, če je okno za njim, med sklanjanjem nad zvezek dela senco in oči napenja bolj, kot je treba.

Poskrbimo za dovolj svetlobe, naravne in umetne.

Mizo lahko postavimo tudi ob steno levo ali desno od okna, priporočljiva je stran, ki je nasprotna roki, s katero piše, tudi v tem primeru zato, da si ne bo delal sence. Ker pa pozimi hitro pade tema, je treba poskrbeti tudi za dovolj umetne svetlobe, ki naj bo dovolj močna, usmerjena in hladna. Najboljše so namizne svetilke, ki jih lahko premikamo ali upogibamo, obstajajo tudi podobne, ki se jih namesti na steno.

Priporočljivo je poskrbeti tudi za dovolj prostora za shranjevanje, ki naj bo čim bližje mizi. To so lahko predalniki, predali, police, omare ali žepi za shranjevanje, ki jih obesimo na steno. Krasna rešitev, ki je poleg tega, da je izjemno estetska, tudi cenovno ugodna, so preproste lesene gajbice, ki jih naložimo drugo na drugo ob steno ali jih nanjo pritrdimo kot police, vanje pa zložimo vse mogoče pripomočke.

Gajbice namesto polic in omaric

Če otrok nima svoje sobe, mu uredimo učni kotiček, zanj pa izberemo mesto s primerno svetlobo in vsaj nekoliko zasebnosti. To mu lahko zagotovimo z debelejšo zaveso, zložljivo pregradno steno ali nekoliko premaknemo omaro, da otroku zmanjšamo vidno polje. Tako bo manj dovzeten za zunanje motnje in bolj osredotočen na delo.

Da je okrog pisalne mize čim manj motečih elementov, je sicer pomembno v vsakem primeru. Kotiček za učenje naj bo namenjen zgolj temu, zato igrače, knjige s pravljicami, pobarvanke in podobno tja ne spadajo. Zanje najdemo drugo mesto, kar bo otroka tudi prisililo, da se med predahom odmakne od delovnega okolja, nekoliko sprosti misli, vstane in naredi vsaj nekaj korakov.

Če otrok nima svoje sobe, mu uredimo delovni kotiček.

Rdeča za inteligenco

Veselje do učenja bo večje tudi, če bo otrok vključen v urejanje svojega kotička. Naj izbere denimo barvo mize (zato ni treba v trgovino po novo, staro le prebarvamo ali delovno površino prelepimo s povoskanim samolepilnim papirjem), sam izdela urnik, ki ga bomo prilepili na steno, na mizo postavi najljubšo fotografijo in podobno. Kaj pa barve? Te imajo velik vpliv na počutje, produktivnost in ustvarjalnost.

Modri odtenki povečujejo produktivnost, rumena pozitivno vpliva na zbranost, rdeča pa spodbuja delovanje možganov.

Modri odtenki denimo povečujejo produktivnost, rumena pozitivno vpliva na zbranost, rdeča pa spodbuja delovanje možganov. Nekatere raziskave so pokazale celo, da se je otrokom, ki so imeli ves čas v vidnem polju nekaj rdečega, inteligenčni količnik povečal za 12 točk. A pri rdeči je potrebna previdnost, uporabimo jo le v manjših količinah, če je je preveč, lahko namreč deluje moteče.