Ob srečanju v praznično okrašeni Ljubljani mi 27-letni Anže Šuštar najprej pove, kako je vstopil v leto 2022. »Novo leto se je pri meni začelo dokaj mirno in sproščeno v krogu družine. Moram priznati, da mi je ob takšnih dnevih, kot so božič, novo leto in podobno, najlepše biti doma z ženo in sinom, tako da mi ta koronačas, ko je vse bolj ali manj zaprto, ob prazničnih dneh kar prija, saj se lahko bolj posvetim družini.« Po praznikih pa se je temeljito lotil glasbenega dela. »V načrtih imam seveda nove projekte, med njimi pesem, s katero tako kot vsako leto do zdaj nisem bi...