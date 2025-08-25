Kot petnajstletniki so se preživljali z glasbo

Matjaž Zupan in Primož Grašič nista le dolgoletna prijatelja, temveč tudi imenitna in izjemno ustvarjalna glasbenika, ki sta v zadnjih desetletjih prepletala svoji glasbeni poti. Ta se je začela pred 40 leti, ko sta začela igrati v skupini Apokalipsa. Njeni začetki segajo v osnovnošolska leta, ko so fantje pridno polnili šole in dvorane na Gorenjskem.

To poletje minevajo štiri desetletja od njihovega prvega koncerta, zato bosta Matjaž in Primož 5. septembra v Letnem gledališču Khislstein poskrbela za pravo glasbeno doživetje. V Kranju se jima bodo na odru pridružili številni glasbeni gostje, med njimi člani zasedb Apokalipsa in California, Janez Bončina - Benč, Oto Pestner, Alenka Godec, Matjaževa hči Leya Leanne in Primožev sin Tijan Grašič.

Zakaj Kranj? Ker je to mesto njunih spominov, odlične glasbe in seveda tudi novih začetkov. Čeprav nista več neizkušena najstnika, sta še vedno enako strastno zaljubljena v svoje poslanstvo in ustvarjanje. Po razpadu Apokalipse sta se sicer podala vsak po svoji poti, Zupan je bil pevec skupine California in nam je znan tudi kot MZ Hektor, Grašič pa se je podal v džezovske vode in je že več kot 30 let kitarist Big Band RTV Slovenija, a sta ves čas ostala povezana. Od leta 1994 sta ustvarjala v Grašičevi hiši v Kranju, ki je postala dom mnogo uspešnic – med njimi so tam nastale Jagode in čokolada, Romeo in Julija in druge.

Čeprav sta se Primož in Matjaž po razpadu Apokalipse podala vsak po svoji poti, sta ves čas ostala povezana. FOTO: osebni arhiv

Igrali in razmišljali o testu

Po štirih desetletjih je napočil čas za novo skupno glasbeno avanturo. Glasbenika pravita, da bo njun kranjski koncert edinstveno in neponovljivo doživetje. »Pred 40 leti smo bili željni pestrega dogajanja in akcije. Združila nas je glasba, čeprav nismo imeli izkušenj. Vodila nas je ljubezen in nastala je skupina, s katero nam je zelo hitro uspelo. Pravzaprav smo bili velika zanimivost, saj smo kot 14- in 15-letniki preigravali precej resno glasbo osemdesetih. Bili smo zelo uspešni, seveda na lokalni ravni, a smo prav tako hitro tudi zaključili to naše skupno potovanje. Nihče med nami ni imel taktike ali strateško premišljeval o tem, kaj se bo zgodilo. Stali smo na odru, preigravali uspešnice različnih izvajalcev in skupin, medtem pa smo premišljevali o snovi, ki smo jo naslednji dan pisali v testu. Oder je bil na neki način naša služba, saj smo se kot petnajstletniki preživljali z glasbo. Zaslužili smo več kot naši starši v pravih službah. Naše največje sanje so bile, da bi izdali kaseto,« se Zupan spominja začetkov skupine, ki je tlakovala njegovo pot.

Primož Grašič slovi kot izvrsten kitarist. FOTO: Gorazd Uršič

Prijatelja in zaveznika 40 let

Njuna skupna zgodovina je pustila velik pečat v slovenski glasbi, zato je bil takšen koncert, kot ga bomo doživeli 5. septembra, za naša glasbenika logična poteza. »Najine poti se prepletajo od osnovne šole in prav to sodelovanje je rdeča nit najinega koncerta. Predstavila bova najin prvi skupni bend, prav tako druge projekte, ki so naju spremljali skozi kariero. Primož je izvrsten na kitari, s katero zna popestriti prav vsako zvrst glasbe. Čeprav skupaj na odru nisva stala vse od časov Apokalipse, je bila Primoževa kitara velikokrat del mojih projektov. Nedvomno gre za kakovost, brez katere ne gre,« Zupan pohvali Grašiča, ki slovi kot eden najbolj produktivnih in prepoznavnih kitaristov pri nas. Ponosen je, da sta ohranila lep odnos in da med njima nikoli ni bilo nobenih zamer. »To je odnos, kot ga je poznala stara šola. Veliko glasbenikov je srečo iskalo v tujini, pa so našli le blef. Pri naju se zadeve ne bleščijo, a vsaj niso zlagane,« še pove o njunem dolgoletnem odnosu.

Pri naju se zadeve ne bleščijo, a vsaj niso zlagane.

Preplavili so ju lepi spomini

Dnevi do koncerta hitro minevajo. »Skoraj tako, kot so minila leta od časov, ko smo ustanovili skupino. Imamo še veliko dela, jaz moram med drugim predelati nekatere skladbe, da bodo drugače zvenele,« pravi Primož, ki je imel v teh dneh polne roke dela z jazz kampom v Kranju. Med pripravami na koncert sta glasbenika obudila mnogo spominov. »Preplavili so naju med brskanjem po starih fotografijah. Z Matjažem sva se nekaterim posnetkom od srca nasmejala. Nedavno me je med vožnjo v avtomobilu preblisnil prizor, ko smo bili nadobudni in energični fantje, ki so se s kolesi peljali na vaje in vadili cele dneve. To je bilo krasno obdobje, ko si nismo preveč belili glav,« še doda izvrstni kitarist.

Matjaž je bil član zasedbe California. FOTO: osebni arhiv

Grašič meni, da imajo ljudje radi nostalgijo. »Ne bi verjeli, kako hitro je minilo teh 40 let. Radi rečejo, da je bilo včasih lepo, danes pa ni več. Ko se ozrem nazaj, ni bilo vedno lepo. Kruh glasbenika je težko prigaran, saj smo ves čas nekje na poti oziroma je kovček vedno pripravljen. Nikoli se nisem kaj preveč oziral nazaj, a sem se v teh dneh, pred koncertom, malce bolj poglobil v spomine,« še doda. Oba si nadvse želita, da bi obiskovalci začutili njuno skupno zgodovino, nostalgijo, vrhunsko glasbo in brezčasne melodije, ter napovedujeta, da bosta poskrbela za večer, ki ga ne bomo pozabili.