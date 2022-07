Kot bi tekli bosi

Ena od novejših smernic med tekači, t. i. bosi tekaški copati, so bolj podobni rokavicam kot čevljem, so zapisali na kliniki Mayo. V resnici jih pogosto imenujejo čevlji s petimi prsti. Navdihnjeni z naraščajočim navdušenjem nad bosonogim tekom so takšni copati bližje podlagi, lažji in manj oblazinjeni kot običajni. Zasnovani so tako, da ponujajo zaščito za stopala in hkrati omogočajo nekatere zaželene vidike bosonogega teka.

Tradicionalna obutev poudarja stabilnost in blaženje, ima debel podplat in povišano peto. Vendar ni dokazov, da določena vrsta čevlja preprečuje poškodbe.

Čeprav bosonogi tek predstavlja tveganje, se lahko tekači brez obutve izognejo nekaterim morebitno škodljivim silam, ki jih doživljajo uporabniki običajnih tekaških copat. Bosonogi so bolj udarniki na sredini stopala, in ne udarniki s peto, kar lahko prispeva k zmanjšanju obremenitve sklepov spodnjih okončin in mehkih tkiv. Vendar pa je potrebnih več raziskav o možnih koristih in tveganjih bosonogega teka, te še potekajo.

Če ste s trenutnimi tekaškimi copati zadovoljni, vam jih ni treba menjati. Če želite eksperimentirati, si privoščite takšne s prsti. Poskrbite, da boste našli čevelj, ki je primeren za vaše stopalo, in najprej izberite mehkejše in bolj prizanesljive površine, na primer oblazinjeno stezo.

Na voljo je več vrst čevljev, ki jih navdihuje bosonogi tek. Preden začnete teči bosi, se posvetujte tudi s specialistom športne medicine ali zdravnikom za stopala, še posebno če ste kdaj imeli poškodbe ali težave.

Ko smo že pri teku in tekaških čevljih. Klasični tekaški čevlji naj bodo prilagojeni vašemu tipu stopalnega loka (visok, nevtralen, nizek). Oblika loka igra pomembno vlogo pri tem, kako se med hojo prilagajate različnim površinam. Vendar ne obstaja en najboljši čevelj za določen tip stopala; no, udobje in pravilno prileganje bi morala biti glavni merili pri izbiri.