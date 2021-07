Koščene angelčke v spodnjem perilu zamenjale možače (FOTO)

Pred manj kot dvema letoma so se na najodmevnejši modni reviji spodnjega perila sprehodile brhke lepotice, kot so Adriana Lima, Tyra Banks in Gisele Bündchen ter razkazovale zapeljive stvaritve znamke Victoria's Secret. Nova usmeritev znamke ne izključuje močnejših. FOTO: Pascal Le Segretain/Getty Images »Ko se je svet spreminjal, smo se mi na to prepočasi odzvali. Morali smo preskočiti od tega, kar si želijo moški, in biti to, kar si želijo ženske,« je dejal Martin Waters, izvršni direktor znamke, ki je dokončno upokojila svoje angelčke, njihova mesta pa je zavzelo sedem ambas...