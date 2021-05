Košarkarski eliti odcepitev uspela

Nogomet je z ustanovitvijo in ekspresnim propadom elitne superlige doživel enega največjih pretresov v zadnjih nekaj desetletjih. Uspešni manevri predsednika Uefe Aleksandra Čeferina, javen in glasen upor navijačev, vključitev najvišje ravni politike (vključno s francoskim predsednikom in britanskim predsednikom vlade) so bili dovolj, da se je ideja sesula kot hišica iz kart. Za nameček se je devet klubov premislilo, umaknila se je tudi ameriška banka, ki bi morala v tekmovanje vložiti 3,5 milijarde evrov. Je pa športna Evropa pred dobrima dve desetletjema že doživela razkol, tistikrat v košar...