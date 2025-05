Konovski štrajharji špilajo na žago, ribežen, bajs in cokl šuh

Leta 1993 je bila v Konovem pri Velenju na pobudo Justine Lah v okviru Kulturno-umetniškega društva (KUD) Lipa Konovo ustanovljena pevsko-instrumentalna skupina Konovski štrajharji. Gre za skupino petih ljudskih glasbenikov, ki igrajo na posebna glasbila, ki bolj spominjajo na delovno orodje. Igrajo namreč na žago, cokl šuh, ribežen, lončeni bajs in seveda harmoniko, saj brez nje ne gre. Igrajo in pojejo predvsem ljudske pesmi, pa tudi lastne ter skladbe iz zakladnice narodnozabavne glasbe. Zadnjih sedem let so člani skupine Konovski štrajharji harmonikar Jože Cerkovnik, na ribežen igra Marija Cerkovnik, na cokl šuh Ervin Zajc, na žago Majda Vavh, na lončeni bajs pa Lidija Gluk, ki je obenem vodja skupine.

Konovski štrajharji so aktivni že 32 let in so prva tovrstna skupina pri nas, od drugih glasbenih skupin se razlikujejo ravno po omenjenih nenavadnih glasbenih inštrumentih, iz katerih jim uspe zvabiti ušesom prijetne melodije. Zato ne preseneča, da so pri poslušalcih zelo priljubljeni. Pogosto nastopajo na različnih prireditvah, nepogrešljivi so v domači krajevni skupnosti Konovo, pa tudi drugod, v goste jih vabijo tudi kot presenečenje ob okroglih jubilejih. Pred dvema letoma, ob 30-letnici, so prejeli priznanje iz rok velenjskega župana Petra Dermola, na kar so zelo ponosni.

S svojimi nastopi popestrijo marsikatero prireditev ali praznovanje. FOTO: arhiv ansambla

Med ljudi ne prinašajo zgolj domače pesmi, temveč tudi veliko dobre volje. Letos so oboževalce razveselili tudi z dvema videospotoma. Enega so posneli za lastno skladbo En velik špas, drugega pa za skladbo Lojzeta Slaka Minili sta že leti dve. Snemali so na velenjskem gradu, od koder se odpira lep pogled na Velenje. V načrtu imajo še dva videospota, ki ju bodo posneli v bližnji prihodnosti in s tem postali še bolj prepoznavni po vsej Sloveniji.