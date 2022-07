Ameriške sanje, ki so sinonim zgodbe o (materialnem) uspehu, le redki jih uresničijo. Med njimi je zagotovo Joc Pečečnik, ustanovitelj svetovno znane multinacionalke Interblock, ki razvija in prodaja vrhunsko igralniško tehnologijo in je z rešitvami prisotno v vseh globalnih igralniških središčih po svetu. Iz zgolj 2000 mark, ki mu jih je posodila mama, je Kamničan ustvaril milijone in s tem postal vzor mnogim podjetnikom. Njegova nemirna podjetniška žilica ga je vodila do prvega igralnega avtomata, ki ga je poimenoval Princess; leta 1998 je z njim odšel na londonski sejem igralništva. Dobil ...