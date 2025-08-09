Končno dobila svoj glas

Ko se pogovarjaš z Aljo Krušič, se ne pogovarjaš samo z umetnico, pogovarjaš se z žensko, ki je skozi glasbo zrasla, padala, vstajala in znova našla sebe. Že kot najstnica je s svojo interpretacijo pesmi One Night Only osvojila Slovenijo, a notranjo preobrazbo in umetniški razcvet živi šele danes – zrelejša, pogumnejša in bolj avtentična kot kdaj prej. Njena zgodba je zgodba o tem, kako iz tišine znova najti glas. In kako iz ranljivosti zraste prava moč. Poletje je za Aljo najintenzivnejši čas – sezona porok in dogodkov je na vrhuncu. A kot pravi, ko se dobiva na kavi: »V tem trenutku sem v zelo dobrem in aktivnem obdobju. Poletje je res vrhunec sezone, zlasti za nas, ki nastopamo na porokah in drugih dogodkih. Ampak če sem iskrena – ravno v tem tempu sem najbolj živa. Oder mi daje energijo. Glasba ni le moj poklic, je moj vsakdan, moj prostor svobode. In čeprav poletja niso dopustniška, mi vsaka pesem, ki jo odpojem na odru, pomeni več kot teden počitnic.«

Prvič ne igra vloge

Že dolga leta ustvarja z zasedbo PopX, s katero zdaj prvič vstopajo v svet avtorske glasbe. Ta prehod ni bil nenaden – rodil se je iz notranje potrebe, iz zavedanja, da želi glasba govoriti tudi njihovo resnico. »Začutili smo, da nam nekaj manjka. Manjkala nam je možnost, da izrazimo tudi svoja čustva, svoje zgodbe, svojo ranljivost. Zame ta korak pomeni ogromno. To ni samo sprememba v repertoarju, ampak predvsem izraz naše identitete.« V tem duhu je nastala pesem Ona, ki je kot zvočni in čustveni preludij nove poti. »Ona je rezultat dolgega, iskrenega in premišljenega ustvarjalnega procesa. Hoteli smo pesem, ki bo govorila iz srca. Hotela sem, da se skozi besede začuti resnica, ranljivost in moč, ki sem jo sama iskala skozi svojo glasbeno pot.« S to skladbo je prvič začutila, da poje kot Alja – ne kot interpretka drugih, ampak kot avtentična ustvarjalka. »Ko pojem to pesem, imam prvič občutek, da ne igram vloge, ampak sem res jaz. Brez maske, brez filtrov. Lahko sem iskrena, ranljiva, pogumna. Lahko sem Alja – taka, kot sem bila, preden so prišle vloge, pričakovanja in strahovi.«

Prava ženska moč ni v tem, da nikoli ne padeš – temveč v tem, da si upaš pasti.

Pesem je globoko osebna, a hkrati univerzalna – glas mnogo žensk in posameznikov, ki iščejo svoj prostor. Alja priznava, da se je v besedilu in melodiji prepoznala že ob prvem poslušanju. »Deliva si skupne teme – dvom, pogum, ranljivost, a tudi moč, ki iz vsega tega zraste. Ona je pesem, ki me vedno znova opomni, da ne smem odnehati. A Ona ni končni cilj, temveč šele začetek.«

Glasba, varno zatočišče

Ob nastajanju te pesmi se je zgodila prelomnica – tako v njej kot okoli nje. »Ustvarjanje pesmi Ona je bilo zame prelomno – ne samo glasbeno, ampak tudi osebno. Počutim se, kot da sem končno dobila svoj glas – ne le kot pevka, ampak kot ustvarjalka. Ne igram več le vloge izvajalke – soustvarjam nekaj, kar je tudi moje.«

Z enim samim nastopom se mi je življenje postavilo na glavo, pravi pevka. FOTO: Igor Modic

V trenutkih, ko je bila utišana ali spregledana, je našla zatočišče v glasbi. »Glasba je bila zame vedno varno zatočišče, kjer sem lahko izrazila vse, česar v resničnem življenju morda nisem znala ali smela povedati na glas. Glasba mi je pomagala ozavestiti svojo vrednost.« Čeprav je leta predano delala na dogodkih in porokah, ni izgubila stika z notranjo željo po avtorstvu – le čakala je, da dozori trenutek. »Verjela sem, da bo pravi trenutek prišel – in res je. Danes sem predvsem hvaležna. Da smo prišli do tega trenutka skupaj. Zdaj končno ustvarjamo glasbo, ki ni samo za druge, ampak tudi za nas.« Pri tem je ključno vlogo odigrala podpora skupine PopX. »Ta zgodba ne bi nikoli zaživela brez fantov: Mihe, Aljaža, Jerneja in Florjana. Njihova podpora mi pomeni ogromno, saj v njej ni prostora za ego, temveč za skupno rast.«

Proces ustvarjanja je bil kolektiven – z avtorjem melodije Majem Vlašičem in producentom Martinom Štibernikom. »Ko nam je predstavil skladbo, smo v njej takoj prepoznali nekaj posebnega – nekaj, kar je zvenelo kot mi. Sodelovanje z Martinom je bilo profesionalno, obenem pa zelo prijetno in ustvarjalno.« Tudi vizualna podoba je premišljena. Videospot je posnet na simbolni lokaciji – starem kranjskem bazenu. »Bazen je prostor začetkov, negotovosti, a tudi poguma. In prav to smo želeli prenesti v videospot.« V njem mlado Aljo upodobi deklica Ajda Oblak. »V njej sem videla sebe. Tisto negotovost, ko si nekaj tako močno želiš, a ne veš, če si dovolj. To je bil zame tudi resnični trenutek preboja – ko sem kljub strahu stopila naprej. Ko sem si dovolila zasijati.«

Morala na hitro odrasti

Alja mi zaupa, da danes drugače razume žensko moč. »Prava ženska moč ni v tem, da nikoli ne padeš – temveč v tem, da si upaš pasti. To je moč, ki ni na prvo žogo očitna, ampak jo začutiš v globini.« Če bi lahko pesem Ona posvetila komur koli, bi jo vsem tistim, ki se iščejo. »Namenjena je vsem, ki nosijo v sebi dvom, strah ali bolečino – a kljub temu vstajajo, dihajo in hodijo naprej. Pesem je kot droben opomnik, da nisi sam – in da v tebi kljub vsemu vedno tli iskrica svetlobe.«

Alja in Danica FOTO: Igor Modic

Hvaležnost ob njej namenja predvsem tistim, ki so jo obkrožali in verjeli vanjo. »Najprej mojemu bendu, ustvarjalni ekipi in publiki – brez vas ta pot ne bi imela smisla. Največjo hvaležnost dolgujem svoji družini. Zaradi njih nikoli nisem obupala – niti takrat, ko bi bilo najlažje odnehati.« Vrnitev k sebi se je začela pred več kot desetletjem, ko je v oddaji Slovenija ima talent prvič stopila na veliki oder. »Z enim samim nastopom se mi je življenje postavilo na glavo. A kmalu sem dojela, da prepoznavnost prinese tudi drugo plat – na katero me nihče ni zares pripravil. Morala sem hitro odrasti. Naučiti sem se morala postaviti zase, zaščititi svojo notranjo iskro.«

Manjkala nam je možnost, da izrazimo tudi svoja čustva, svoje zgodbe, svojo ranljivost.

Z leti se je preoblikovala – umetniško in osebno. »Vedno bolj sem si upala povedati svoje mnenje, izraziti svojo resnico in biti točno to, kar sem – brez mask, brez prilagajanja.« Danes ustvarja iz prostora notranje gotovosti. »Moja glasba prihaja iz pravega mesta – iz sebe, iz srca.« In to srce zasije najbolj, ko se dovoli ranljivost. »Prvič sem se zares počutila vidno, ko sem začela odkrivati in uporabljati svoj pravi glas – ne samo pevski, ampak notranji, avtentični glas. Takrat se mi ni bilo več treba pretvarjati. Lahko sem zadihala – kot jaz.« Pogovor z Aljo je potovanje – skozi glasbo, skozi ranljivost, skozi moč, ki pride šele, ko si dovolimo biti to, kar smo. In pesem Ona ni le pesem. Je glas mnogih. Je iskren opomnik, da lahko zasijemo – prav takrat, ko si dovolimo, da nas je strah, da nas zaboli, da pademo … in kljub temu vstajamo. Ravno zato je Aljin glas danes glas resnice. Glas svetlobe. Glas, ki se ne boji povedati: »To sem jaz.«