Končan natečaj za lovski koledar 2023

Lovska zveza Slovenije, ki vsako leto izda svoj lovski koledar, je objavila končne rezultate nagradnega natečaja za najboljše fotografije divjadi v naravnem okolju. V konkurenci 158 fotografij 21 avtorjev je tričlanska komisija izbrala 13 fotografij, ki bodo krasile lovski koledar za leto 2023.

Natečaj se je končal sredi poletja, nato je Igor Pičulin opravil osnovni izbor fotografij, na katerem je ocenil tehnično kakovost in možnost izreza. Z drugima dvema članoma komisije, Srečkom Felixom Kropetom in Uršo Kmetec, so izbrali najboljše fotografije prostoživečih živali za koledar LZS 2023.

Zmagovalna fotografija lisice Ela Mihevca bo krasila naslovnico. FOTO: LZS/ELO MIHEVC

Prva nagrada v višini 500 evrov in čast objave na naslovnici koledarja je pripadla fotografu Elu Mihevcu za fotografijo lisice. Drugo nagrado in 300 evrov je prejel Matej Podrekar za divjega petelina, tretjo nagrado in 200 evrov pa si je po izboru komisije zaslužil Miha Robar za fotografijo male podlasice.

Koledarski del bodo krasile naslednje fotografije: divja mačka Otona Naglosta (januar), gams Tadeja Klemenška (februar), poljski zajec Otona Naglosta (marec), divji petelin Mateja Podrekarja (april), srnjak Otona Naglosta (maj), rjavi medved Ela Mihevca (junij), šakal Andreja Tomažina (julij), jazbec Ela Mihevca (avgust), navadni jelen Mihe Žnidaršiča (september), mala podlasica Mihe Robarja (oktober), belka Mateja Podrekarja (november) in divji prašič Andreja Tomažina (december).

Koledar bodo natisnili v 22.000 izvodih, dobil pa ga bo vsak član katere od lovskih družin, delujočih pod okriljem LZS. Po ceni šest evrov pa ga bo mogoče naročiti ali kupiti na sedežu LZS v Ljubljani.