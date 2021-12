Intervju z ertevejevko: Komaj sem ušla smrti

Novinarka, urednica, publicistka in pisateljica Darja Korez Korenčan, ki je zaposlena v uredništvu oddaj o kulturi na TV Slovenija, je do marca letos živela povsem običajno življenje. Posvečala se je predvsem delu, obiskala najprestižnejše koncertne dvorane in operne hiše v Evropi in spremljala uspehe slovenskih simfoničnih orkestrov in zborov. Za svoje delo je bila nagrajena – za oddajo Opus je kot avtorica prejela dve strokovni nagradi, Betettovo in Škerjančevo, pa tudi Jurčičevo nagrado za novinarske dosežke ter častno plaketo RTV Slovenija in nagrado RTV Slovenija za posebne dosežke...