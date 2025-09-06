Kolumna Primoža Kališnika: Se na poti v vremensko napoved kaj praši?

Včasih ima kdo drug prav, a ne. Čeprav, roko na srce – redko.

In tudi ko ima, je to hudičevo težko priznati. Priznati resnico, da nisi imel prav, je prav poseben osebni poraz.

Radi priznamo, da smo se zmotili, kadar nam to koristi. Ko se z opravičilom lahko rešimo kazni ali se elegantno izvlečemo iz kakšne neprijetne situacije.

Recimo na cesti, ko nas ustavi policist.

Ali ko zamočimo pri izpolnjevanju obrazca na spletu.

Takrat se kesamo na polno. Tako močno, da bi bile še Brezje premajhne za našo spoved. Pa tudi če bi v cerkvi stali povsem sami.

Količina opravičevanja je pogosto premosorazmerna s tem, koliko manjšo kazen pričakujemo in koliko manj nas bo po žepu udarilo, če lepo zajokamo.

Ko gre za boj za standard, izražen v valuti, se posipamo s pepelom tako na debelo, da se kadi do sosednje vasi.

Fraza »posuti se s pepelom« ima globok simbolni pomen. Vleče ga iz starih časov.

V Svetem pismu in drugih starodavnih zapisih so si ljudje ob žalovanju, kesanju ali spoznanju krivde dobesedno posipali glavo s pepelom – kot znak ponižnosti in priznanja napake.

Tudi tla se posipajo s pepelom. Predvsem zato, ker pepel, ki ostane po gorenju lesa, vsebuje koristne minerale, ki izboljšajo kakovost zemlje.

Skratka, pepel je res dober – če ga znaš prav uporabiti. Takrat in tam, da potem res obrodi nekaj boljšega.

Po teoriji dobrega je to preprosto: pepel pada na zemljo, zemlja pa zadiha lažje. Postane mehka, rodovitna, pripravljena za seme.

Tako tudi mi, ko se posujemo s pepelom in priznamo, da nismo imeli prav. Ni kazen, je gnojilo. Iz napake zraste nekaj, kar prej ni imelo prostora, da bi pognalo.

In če imamo srečo, nekoč zacveti — prav tam, kjer smo mislili, da ne bo nikoli ničesar.

Teorija je eno, praksa pa drugo.

Na koncu se teorija in praksa, tudi če teoriji hočemo za vsako ceno pobegniti in se s pepelom posujemo le ob prav posebni priliki, ko nam je šlo za nohte, vseeno srečata. Poravnata račune.

Dobri ali slabi, iskreni ali lažnivi – v pepelu smo vsi isti.

Takrat, ko gremo iz krematorija naravnost v vremensko napoved, a ne.

Če grem nazaj na začetek tega licemernega zapisa, ki pravi, da je priznati resnico, da nisi imel prav, poseben osebni poraz, se res vidi, da nas to ne dela velikih ljudi.

Lahko si znana osebnost in si majhen človek.

Lahko pa si povsem neznan, pa še nepomemben zraven, in si vseeno velik človek.

Tisti pravi se opravičijo, ko je treba. Nekateri se nikoli.

Vmes so še oni, ki se opravičijo samo zato, da ne bi kdo spoznal, kako zadrti so v resnici.

Nekoč sem delal pogovor z zelo znanim človekom. Vprašal sem ga, ali je v življenju naredil kakšno napako.

Rekel je, da ne, niti ene. Pa čeprav je o njegovem nekoč in potem še desetletja kazala cela Slovenija.

Kaj češ. Ego tepe vse. Ene le kakšno rundo, pa potem spoznajo, kako neumni so bili.

Druge pa celo življenje. In ti pogosto rečejo, da ne gre za ego, ampak za načelnost.

Takim bi najraje dal eno čelno.

To dokazuje, da nimamo načelnih svetilk, ampak tudi načelno slepoto.

Meni so taki ljudje najbolj všeč. So najbolj predvidljivi, in če si le malo pri sebi, njihovi načelnosti brez težav ubežiš – kar je pametno.

Načelnost je namreč zelo glasna samo takrat, ko prinaša koristi.

Ko jih ne, res ni dobro hoditi zraven.

Načelni ljudje se seveda nikoli ne posujejo s pepelom. Pepela ne marajo. Niti za vrt. Niti za posipanje ledenih poti, da ne drsi.

Še najbolj pa popenijo, če jim to, da nimajo prav, dokaže kdo, ki je veliko, veliko mlajši.

Evo, peljem se na robu mesta po cesti – tam je bilo to dovoljeno – a na drugi strani je bila lepa, dvosmerna kolesarska steza.

»A morate tu voziti, ko je na drugi strani kolesarska steza?« se zasliši z druge strani ceste.

Avtor opazke? Dvanajstletni fantič na starem mopedu, s čelado na glavi.

Skoraj sem razjahal od začudenja – taki po navadi svoje prdulje navijajo tam, kjer je prepovedano, pa se jim za to sladko žvižga.

Ta je bil drugačen. Glas zoprn, ton tudi.

Običajno te v takih primerih prime, da bi takemu obrnil balanco, da se zvrne – ne preveč močno – in da mu ob tem v integralni čeladi postane slabo in bruhne vanjo. Da je potem videti, kot bi bil velik sluzast polž zaprt v kuhinjski multipraktik. Saj veste, ko dela, je ekran povsem zabrisan.

Pa bodi potem pameten, mulc.

Ampak tokrat ne.

Bitje me je vprašalo, zakaj sem tako butast in zakaj se ne vozim po kolesarski stezi, ki so jo zgradili prav za take paciente, kot sem jaz.

Bil sem jezen in malo užaljen. Hotel sem mu zabrusiti – namesto da bi se posul s pepelom – da mu želim, da mu prvo spolno izkušnjo zagotovi Pepelka, in da se mu med ljubeznijo vse tako praši, da nič ne vidi.

Ampak nisem.

Imel je prav. Bolj prav ni mogel imeti.

Kako boš šel kot pepel mirno v vremensko napoved, če se v življenju nisi nikoli zares posul s pepelom, si res ne znam predstavljati.

No, pred koncem je itak vseeno – pepel vedno pride. Bolje, da ga razmečeš sam, kot da ti ga na glavo natrosijo drugi.

Ker če ne, potem po moje v vicah kar nekaj stoletij s pepelom posipaš tla pred vhodom v nebesa. Da ne drsi. Za začetek.