Kolumna Primoža Kališnika: Roka, ki ziblje marioneto

Stvari so resne.

Končno smo dobili poročenega premierja. Z žensko.

Morda malo nepričakovano – ne to, da se je poročil z žensko, ampak da se sploh je.

Bržkone se je moral.

Bil je videti tako vesel, da smo ugledali, kakšen je v resnici.

Res pa je, da je resnica redka ptica. Redke ptice so zaščitene, resnica pa je očem skrita.

Vsak za silo nepoškodovan občan, ki ni v možgane opran, bo vzel ta zakon v bran.

Srečno, a ne.

Sicer pravijo, da sreče ni – da so samo bolj ali manj zajebane babe. Ampak to je nizka gradnja.

Isto bi lahko rekli za moške: eni so copate, drugi pa superge.

Supergo sezuti zahteva več odločnosti kot zdrsniti iz copate.

A hoja v supergah je varnejša – zlasti če hodiš v hribe.

V zakonu je kot v gorah – najprej ti je vroče, potem te zebe, včasih pa zmanjka sape, pravijo planinci. In še dodajajo: ne pomaga, da imaš najlepši razgled, če te žulijo čevlji.

Zato velja isto kot v gorništvu: če prideš v copatah, boš kmalu ostal bos, nebogljen in izgubljen.

Gorski reševalci pridejo po tiste, ki se v copatah zaplezajo v steno.

V zakonu pa pride odvetnik za ločitve.

Razlika je samo ta, da gorski reševalci pomagajo zastonj.

Najmanj, kar lahko rečemo, je to: ne v zakon in ne v hribe se ne hodi v copatah.

V prid copatom naj dodam, da imajo lepo lastnost – v hribih te ne žulijo.

V nasprotju z zakonom, kjer človek copata postane en sam nesrečen žulj.

In če je človek kot žulj, se ga kot takega vedno čuti.

Najbolj pa utegne žuliti samega sebe.

Takrat se rad malo prepoji z alkoholom. Kar ni dobro.

Še vedno je bolje, da žuliš čevlje v hribih kot pa pijačo v gostilni.

A ljudje v gostilno pridejo od doma, ne s hribov.

V gostilno vstopajo iz in zaradi zakona, ne pa ko sestopijo z gora.

Za take stvari ne moremo reči, da je kriva neugodna situacija v državi.

Ta je nastala kot neuspel alkimistični poskus, da bi iz mešanice komunizma in balkanskega pristopa k življenju nastal nov Slovenec.

Mislim, saj je nastal.

Samo posrečil se ni, a ne.

Je pa ta izdelek zelo uporaben za vsakdanjo rabo: nekdo ga vodi kot marioneto, ga usmerja in osebek dela prav to, kar si lutkar zgoraj želi.

Ponekod po svetu poznamo marionetne režime.

Pri nas pa marionetne državljane.

Drugod je oblast lutka, nekdo drug vleče niti.

Pri nas tega sploh ne rabimo – ker imamo državljane, ki sami držijo vrvico in veselo mahajo.

Mislijo, da so glavni igralci.

In da nitke svojega življenja držijo sami.

Ko je predstave oz. njihove koristnosti za lutkarje konec – se sesedejo kot Ostržek v lutkovnem gledališču.

Vsaka nesreča ima svoj vzrok.

In tudi svojo zgodovino.

Marionetne lutke poznamo že od starih Egipčanov.

V Evropi pa so bile najprej namenjene svetim igram v okviru cerkvenih prikazovanj.

Vedno jih je nekdo vodil iz ozadja – skrit, a z močnimi nitmi.

Zato je danes tako zgovorno zapisati: drugod vlečejo niti marionetnim režimom, pri nas pa imamo kar marionetne državljane, ki mislijo, da niti držijo sami.

V življenju in zakonu se človek težko odloči: bo copata ali marioneta?

Razlika je očitna.

Copata je doma, mehka in se ukloni za mir v hiši.

Marioneta pa je na vrvicah, kjer nekdo drug vleče poteze.

Copata se vsaj še lahko sezuje in obuje čevlje.

Marioneta pa brez škarij nikoli ne prereže niti.

Zato je bolje biti kdaj copata – saj copato lahko sezuješ.

Marioneta pa ostane marioneta, dokler nekdo drug ne odloči, da je igre konec.

Kolega Donald bi to razložil zelo preprosto: »Konec je, ko jaz tako hočem.«

In to je eden redkih stavkov, ko se ni nič zlagal.

Ob tem velja poudariti: doma in naokoli res ni copata.

Kar pa se marionet tiče, bi bilo dobro, če bi se vpisal v lutkarski krožek – da spozna, kako lutkovno gledališče v resnici deluje.

Da ne bo ponovil napake zadnjih treh slovenskih socialističnih premierjev, ki so ta krožek prešpricali.

In je zato zanje iz nitke nastala samomorilska zanka.

Dobro pa je, da pri nas vsi preživijo.

In so potem do konca življenja na dolgotrajni oskrbi.

To sem dodal zato, da dokažem, da ni res, da desnica vedno poskrbi za svoje, levica pa nikoli.