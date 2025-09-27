Kolumna Primoža Kališnika: Ptica golobica in sedmica

Zakaj se imamo Slovenci tako nesrečno radi?

Če pa nam prva ptica v jati pravi, da smo menda med najbolj zadovoljnimi narodi v Evropi, kar se tiče zadovoljstva z življenjem. Če sem prav slišal, smo na sedmem mestu.

Saj ne vem, kaj bi rekel o tem. Mora že po zraku frčati malo preveč perja in je naš pogled zamegljen. Verjel pa tega ne bi kar na prvo žogo, tudi če mi jo na dom prinese Aleksander Čeferin.

Morda je tako na koncu planiškega praznika, ko zmagajo naši, še najbolj pa kje v Dalmaciji, ko je bog proti večeru že dodobra spremenil vodo v vino in ko se nam Slovencem odpre duša kot avtomobilski motor pred generalno.

Bistvo v zgodbi o sreči je, da se je voda spremenila v vino, kar je ne le precej poceni, zagotovo pa nam pomaga bolj tekoče in brez zavor razmišljati.

A tu se skriva past. To je grda krščanska past za laike.

Ta za Slovence potencialno pomemben dogodek, ko je Jezus spremenil vodo v vino, namreč reklamirajo v evangeliju po Janezu, v 2. poglavju. To je prvi čudež, ki ga je Jezus storil po začetku svojega javnega delovanja. Verjetno lahko govorimo o začetniški sreči.

Če zgodbo malo poenostavimo in jo naredimo sprejemljivo za vsaj pol Slovencev, ki krščanstva ne marajo, nam ostane le dejstvo, da je to zadovoljstvo, ko iz vina brezplačno dobimo vino, za Slovence na dopustu zelo pomembno.

Takrat nas res lahko odnesejo čustva, in to vse do sedmega mesta v Evropi.

Za drugo polovico Slovencev, ki verjamejo, da je vsaj na planetu, če že ne v Sloveniji, dovolj prostora za verujoče in neverujoče, je sedmica kot velik zadetek na lotu. Za drugo polovico Slovencev, tistih retardiranih, ki še vedno v nedeljo stopijo v cerkev ali pa kdaj kaj zmolijo, je število sedem že od nekdaj nekaj posebnega.

Evo, toliko o tem o onih, ki so spoznani za ta farške, kar je itak isto kot krščanstvo, a ne?

Za laike, se pravi poštenjake, so stvari preprostejše. Laiki itak v nič ne verjamejo, ker so stvari pač samo take, kot so, a ne?

Laiki pravijo, da je vera stvar babic, duhovniki pa itak preveč razlagajo stvari, o katerih nimajo pojma. O seksu, zakonu in vzgoji otrok. Laiki res podcenjujejo nekatere duhovnike.

No, nekateri laiki včasih preberejo kaj, kar gre v poštni predal z imenom ezoterika.

V ezoteričnih tradicijah število sedem simbolizira duhovno rast. Ker je laikov, ki jih zanima ezoterika, malo, je sedem tu zelo majhna številka.

A če to zgodbo o vodi in vinu in vplivu na sedmo mesto v Evropi razložimo nekako tako, da jo razume in – vsaj pogojno – sprejme vsaj polovica Slovencev, ki imajo na krščanstvo alergijo, kot da gre za gluten ali politiko, potem nam ostane nekaj precej preprostejšega: Iz vode je nastalo vino. In bilo je zastonj.

In ko je vino dobro in zastonj, Slovenca lahko odnesejo čustva. Ne glede na križ ali ne. Še posebej na dopustu. Muzika in Oliver, vino zastonj in nič misliti. To je to, to smo mi.

V takih trenutkih je tudi sedmo mesto v Evropi (po sreči ali pa po porabi vina na glavo) povsem dosegljivo.

Če zadeneš sedmico in si malo nabit tam doli v Dalmaciji, ne glede na to, ali se kdaj pokrižaš ali pa bi vse verne nabil na križ, potem si seveda povsem Golobov človek in verjameš, da si sedmi v Evropi.

Ko se zjutraj strezniš, ugotoviš, da si prvi. Kar se mačka tiče.

Do popoldne gre na boljše, ampak do sedmice ne prideš na noben način.

Ne kot kristjan in ne kot laik. Veliko perja za prazen nič, bi rekel, ampak dokler se imamo Slovenci tako nesrečno radi, bo perje novo sonce.

Sicer pa je v normalnem svetu tam zunaj sedem število popolnosti, saj je most med svetom človeka in svetom duha.

Kar se na našo rodno grudo bolj slabo rima. In še ko se rima, se rima tako, da je osmi dan bog ustvaril rock.