Kolumna Primoža Kališnika: Pozor, paraziti v nizkem letu

Malo me skrbi. Ne tista velika, udarna skrb, ampak tista tiha, ki pride kot škrip v hiši, ko si sam in ponoči. Ne veš, ali bi šel pogledat ali si rekel: »Ah, stara hiša.«

Za slovenski šport se v zadnjem času zanimajo ljudje, ki se prej niso. Razen takrat, ko je bilo treba pokazati obraz – v Planici, kjer je znak VIP in fotoaparat dela svoje, ali na kakšnem prvenstvu, kjer se je dalo v kader ujeti šal in ploskanje. Drugače je bil šport nekaj, kar so gledali od daleč – kot travnik, ki ni tvoj. Bi ga pa imel, vseeno, samo delal ne bi nič. In nič plačal zanj.Do zdaj je bil šport varen. Pred kapitalom, pred politiko, pred vsemi tistimi, ki si znajo prostor prilastiti z nasmehom. Morda zato, ker v športu ni bilo dovolj denarja, da bi se jim splačalo. Kjer ni denarja, ni apetita. Vsaj ne takšnega.

Zdaj pa so ugotovili, da je šport nekaj več. Ne ker bi vzljubili tek na smučeh ali judo, ampak ker je postal oder, na katerem lahko zasiješ. In kjer je blišč, tam je treba biti zraven. Ne zaradi športa. Zaradi ega. Ne iz občudovanja, ampak iz nečimrnosti. In tu se skriva nevarnost. Ta nenadna ljubezen do športa je trenutek, ko se lahko zlomimo. Zdaj bodo zraven, gradili bodo oblake, lepili govore, podpisovali z nasmehi. A ko bo zmanjkalo žarometov in bo spet mraz ob petih zjutraj, bodo izginili. In športniki bodo ostali – sami. Kot tolikokrat doslej.

Slovenski šport je preživel zato, ker je bil »postranski«. Tih, zvest, trmast. V njem so se ohranile tiste stvari, ki so nekoč delale Slovenca Slovenca: pošteno delo brez odra, trud brez ploskanja, srce brez kalkulacije. Zato imamo šampione, ki so nastali iz garaž, iz lesenih telovadnic, gozdnih poti. Ne iz poslovnih sej. In partijskih celic. Katere koli partije.

Čeprav smo Slovenci pobrali tudi balkanske finte – v športu se je iz tega skuhala zanimiva kombinacija: poštenost z malo premetenosti, disciplina z malo ulice. Daje rezultate. Vrhunske.

Vprašate me: kakšni smo Slovenci? Ne vem za vse, vem pa tole: nismo ljudstvo bobna, ampak zvonca. Tistega starega, ki molči, dokler ni čas. Ko pa je, zapoje tiho in globoko.

Slovenski človek ne razlaga sveta, on ga popravi. Če se sesuje skedenj, postavi novega. Če voda vzame most, naredi brv. V njem je moč kamna. Ne govori, a nosi. In ker smo ljudje tega kamna, znamo vztrajati. Mehko, če moraš – trdo, če je prav.

Slovenec ne išče višine, išče svoj hrib. Tako, da ga vidiš, a ne izstopa. Ponosen je na to, kar naredi z rokami, na pesem, ki jo zna odpeti, ko so vsi drugi že tiho.

Naši koreni niso v kriku, ampak v tišini. V razmisleku. Morda zato zremo v hribe, beremo stare knjige, molčimo ob zidu, ki ga je treba znova ometati. Jezik imamo kot gorski potok – bister, včasih ozek, a čist. To nas drži skupaj.

Radi imamo prostor – ne teritorij. Prostor, kjer je klopca, kjer so doma naši. Ne kažemo ga, ne nosimo ga na praporih. Radi imamo mir, a nismo mlačni. Ko je treba – in pride čas – znamo stopiti skupaj. Pri naravnih nesrečah, pri petju, pri križu na koncu vasi.

Smo tudi individualisti. Taki, ki raje sami popravijo plug, kot da vprašajo soseda. Včasih z glavo skozi zid, ampak če ti tak človek da srce – ti ga da v celoti.

Včasih se mi zdi, da nas najbolj opiše molk med dvema verzoma Prešerna. Ne praznina – pomen.

Če vzamem ves sladkor proč, ostane tole: smo delavni, pošteni, zvesti zemlji in jeziku. Imamo radi naravo, ker nas pomirja in nas dela cele. Nismo bahavi. Radi smo doma. In trdoživi smo – ker druge izbire nismo imeli.

Tudi zato šport uspeva. Ker je iz tega testa. Iz tihega garaštva. Šampioni ne nastanejo v pisarnah, nastanejo v tišini treningov, v potu in samoti. Slovenski šport uspeva, ker ni bil »njihov«. Ker ga niso zapacali.

In zdaj prihajajo. Tisti, ki bi se radi naslonili. Ki v športu ne vidijo znoja, ampak odsev. Ki mislijo, da se vse da podpisati, prepakirati, izkoristiti. A šport ni PowerPoint.

Poznam športnike. Tiste največje. Svetovne, olimpijske. Tudi od znotraj. Morda so kje založena stara sporočila največjih, ko je bilo hudo, pa se ni nobenemu sanjalo. Vem, kako so sami, ko je najtežje. In vem tudi, kdo pride zraven pred velikimi tekmami – politiki, poslovneži, piarovci. Ko je konec, izginejo kot kafra. Tako bo tudi zdaj.

In zato naj si vsak sam odgovori: ali taki ljudje spadajo v čudež slovenskega športa?

Morda, če šteješ med šport tudi umetnost pretvarjanja in hitrost izginjanja.

Morda, če verjamemo, da je senca ob zmagovalcu tudi del svetlobe.

Morda, če verjamemo, da tudi klobasa na pogostitvi šteje kot prispevek k medalji.

Morda – čeprav čudeži običajno pridejo v trenirkah, ne v oblekah z zlato obrobo.