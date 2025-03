Kolumna Primoža Kališnika: Ni vsak tič ptica, kura pač

Madona, kako se vse obrne. Pred nekaj leti so Američani bombardirali Beograd in se počutili kot kralji sveta. Danes pa imajo Srbi v vsakem primeru več jajc kot Američani. V Ameriki zmanjkuje jajc za hrano, v Srbiji pa razočarani in jezni državljani z njimi obmetavajo osovražene politike in tiste, ki zaradi svojih koristi tej politiki gostujejo v njenem dvanajsterniku.

Če koga zanima pot do tja, je to lepo razloženo v medicinskem atlasu, za sem pa ni.

Prizori iz Srbije me žalostijo – obmetavanje nesrečnikov je linč, ki upravičeno jeznim ljudem tam doli žal ni nič v ponos.

Pa pustimo Balkan, kjer je. Meni je to, da je to meni draga geografska in etnološka soseščina, povsem zadoščalo. Ob tem me bogati tudi to, da imamo veliko prijateljev, ki vlečejo svoj rod od tam, in sem vesel, da so ti Neslovenci zdaj Slovenci. To je za vse dobro. Kot je dobro, da vsi vemo, da nam je kriminal, ki k nam prihaja z Balkana, vsem v pogubo. Ne le zaradi droge, tudi zaradi načina, kako gomazi v slovensko družbo in v javno življenje, tudi s pomočjo lokalne politike.

Kot nam je Balkan Slovencem z novimi sodržavljani dal vetra v jadra, nas lahko sprejemanje najslabših vzorcev od tam drago stane. V Kranju to že kar dobro vedo, a očitno jim je všeč, sicer bi kaj naredili. To so še kar težko razumljive stvari, a ne?

Kdor ne skače, ni Sloven'c, zato preskočimo v šport.

Težko razumljivo je tudi, da so ruskim športnikom še pred napadom na Ukrajino prepovedali nastopati, ker pač prihajajo iz države, ki ne preganja dovolj uporabe dopinga, Izraelu pa dovolijo tekmovati povsod, čeprav je Srebrenica v primerjavi z Gazo kot prva, uvodna stran iz učbenika genocid za začetnike. Potem gre iz strani v stran navzgor, kar se tiče pokojnih, izraženih v cifrah.

Izrael kot ime države, od koder prihajajo športniki, bi morali odstraniti z vseh tekmovanj, športnikom pa omogočiti, da tekmujejo pod zastavo Mednarodnega olimpijskega komiteja. In tako tudi vsem ruskim.

Šport, razen enkrat nogometa (vojaški spopad med Hondurasom in Salvadorjem leta 1969), ne neti vojn, ampak jih preprečuje, tako kot jih najbolj lahko nogomet.

Tako kot je zdaj, je licemerstvo brez primere, da je Izrael že na pol v Evropski uniji. Pridružitveni sporazum med Izraelom in Evropsko unijo ... Takšen sporazum običajno vključuje prosto trgovino, politično sodelovanje, znanstveno in tehnološko sodelovanje ter pomoč in razvoj. Za tak sporazum je treba zadostiti določenim normam in standardom, ki jih EU zahteva od svojih partnerjev.

Leta 2025 je evropska norma očitno pobijanje civilistov v Gazi. To je tako, kot bi za normo za vstop v Evropo razglasili vse, kar se je na Balkanu dogajalo med letoma 1991 in 2001.

Evropa je res oslepela in gospa Urška, ki jo vodi, žal ni le neko histerično bitje, ki cepeta z nogami, kadar ni po njeno, ampak je njena vloga žal taka, da bi bila lik v Gospodarju prstanov. Denimo hči Morgotha, prvega temnega gospodarja. Nekateri pravijo, da je Gospodar prstanov dejansko krščanska zgodba. Če je tako, potem gospe Urški iz Bruslja ne kaže preveč dobro, da bi prišla v nebesa, a ne?

Ampak, kdor ni v Bruslju, ni pravi Sloven'c, le da skače lepo tujih notah.

To, da iste sorte ptice vkup letajo, ve ne le vsak pticoslovec, ampak postaja jasno vsem, ki sledijo potem pticam selivkam iz Ljubljane v Bruselj. Jasno, da so ptice obeh spolov, ampak tokrat pustimo golobe pri miru in polni upov pomislimo, kako plemenit tič je gospod nekdanji kočevski župan, ki je zdaj v Evropi, ampak bi se – če bi ga usoda poklicala – morda odločil žrtvovati za nas in bi priletel nazaj. Ta ptičji let je nekaj, kar bo zares zanimivo opazovati.

Vesna, ki ga je nekako poslala v Bruselj, ni le izjemen slovenski film, čeprav je gospod izjemen glumac, je tudi sijajna zelena stranka, ki smo ji verjeli, da je pomemben gradnik boljše prihodnosti. Zelena barva ima globok duhovni pomen, ki sega onkraj njenega prijetnega videza in pogoste prisotnosti v naravi. Je pa zelena prav tako povezana z ljubosumjem ali zavistjo.

Ni čudno, da se nas je v Vesno zaljubilo toliko različnih tičev.

No, če gremo na začetek, nismo zapisali, zakaj so Američani brez jajc. Mislim tistih za prehrano. Zaradi ptičje gripe. Ta je fentala ogromno ameriških kur. Naravne prenašalke virusa ptičje gripe so ptice selivke. Samo povem, dokler bo pri nas še dovoljeno imeti kaj jajc.

Država brez jajc pa ima še kakšen večji kot gastronomski prehrambni problem.

V Bruslju je nekaj čudnih tičev, obeh spolov. Kateri so? To ve samo nebo, a ne ... Bog.

Sveto pismo sicer ne pove, da ptice konkretno prinašajo nesrečo, vendar pa so nekatere vrste ptic, kot vrane, pogosto v ljudski mitologiji in zgodbah povezane z negativnimi in nesrečo napovedujočimi predznaki.

Te povezave pa niso nujno del biblijske simbolike. Kar me nekoliko skrbi.