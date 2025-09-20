Kolumna Primoža Kališnika: Kaj ti bo turizem, če pride kreten

Ustavimo turistifikacijo, piše na belem istrskem zidu – in težko bi se bolj strinjal. Turizem je kot sosedov lulček, ki skače v doskočišče sosedove velikanke, sodniki pa tega ne vidijo, če me razumete …

Vem, lep stavek. Ampak povej mi, kdo je vesel, če se mu na dvorišču derejo tujci, ki so v resnici prišli naselit napačen planet?

Recimo, da k meni v hribe, v Polhograjce, pride model s kolesom, se mi vsede pred hišo in mu je strašno kul, če pozvoni, prosi za vodo in potem skuša še debatirati z menoj. Jaz sem se umaknil iz mesta zato, ker se mi ne da več pogovarjati z ljudmi.

Mater, najraje bi ga lopnil čez pleča, pa bi mu iz hrbta gledal še zarjavel žebelj, da bi imel prizor malo več teže. Ali pa malo več železa v krvi. A ne?

In potem mi nekdo razlaga, da je vse okej, da bomo šli v trajnostni turizem.

Jaz to razumem tako: če se kreten odloči vaditi tek, ne bo postal manjši kreten – postal bo odlično natreniran kreten, ki bo zato še dlje in še bolj nadležno skakal naokoli.

Kaj ti bo trajnostni turizem, če so ljudje, ki prihajajo, povsem netrajnostni?

Turizem je ogledalo človeka. Pridejo mi v goste, ne jaz k njim. In potem ti turistični guruji še kikirikajo, da moramo narediti svet tak, kot je trajnostni turizem.

Trajnostni turizem je kot vračanje k ženski, ki jo imaš rad. Če si v redu, boš vstopil. Če nisi, boš odletel. Logično, a ne?

Škoda le, da v turizmu to ne drži. Ker »gost ima vedno prav«? Kakšna bedarija! Ko vdiraš v življenja ljudi, ki te ne potrebujejo – si človek poškodba.

V Afriki nikoli nisem rinil v hišo domačina, razen če so me povabili. Pa še takrat nerad. V Istri nikoli ne pozvonim na osamljeni kmetiji, ker mi je zmanjkalo vode med kolesarjenjem. Nikoli. Vedno rečem samo dober dan. Če traktor pelje direktno proti meni po ozki poti, se umaknem. Če pes skoči name na dvorišču, ga ne brcnem.

Kajti – kako bi se počutil, če bi nekdo brcnil psa mojih staršev? Bi vzel palico za fižol ali mrtvaško vaservago, ki jo imam v avtu od dne, ko so me v Divači hoteli oropati neki Romuni? Tam sem jih v gatah in z bejzbol palico na hitro spravil čez mejo, da se jim je tekaška sreča končala šele v Italiji.

Dobro so tekli. To drži.

Turisti so bili. Na napačnem naslovu. Trajnostno jih ne bo več tja, kjer smo se srečali.

In točno tako turisti še danes prihajamo na napačne naslove. Pridemo nekam, kjer je drugače, in zato, ker je drugače, smo sploh prišli. A ko pridemo, hočemo, da je vse tako kot pri nas doma.

Turisti smo trajnostno glupi. In zato nam trajnostni turizem nič ne pomaga.

Trajnostni turizem se zgodi tam, kjer so te starši vzgojili in kjer si hodil v šolo. Če spoštuješ druge, si trajnosten. Če jih ne – si pač kreten.

Kreteni pa so tisti, za katere si strateški guruji trajnostnega turizma domišljajo, da nam bodo prinesli boljše življenje. Pa ga ne bodo.

Edini pravi trajnostni turizem je tisti, ki bo poskrbel za domačine – s turisti pa ne bo preveč izgubljal časa.

Ker če je »trajnostni turizem« to, da mora gost vedno dobiti vse, kar si zaželi, potem naj tak gost ostane trajno doma.

Mislim, s turisti naj se ukvarjajo tisti, ki so se odločili, da bodo od njih živeli. Tisti, ki bi radi živeli brez turistov, pa naj bodo izvzeti iz trajnostnega turizma.

Sveto pismo pravi: sprejmi tujca, ker morda gostiš angela.

A pravi tudi: ne hodi preveč v hišo bližnjega, da se te ne naveliča.

To je meja. Gost je dobrodošel, če zna biti gost.

Enako je s trajnostnim turizmom. Lahko zgradimo poti, napišemo strategije, obesimo table. A kaj nam to pomaga, če pride človek brez spoštovanja? Če pride bedak?

Turizem je ogledalo. Če se v njem med gosti ne zrcali spoštovanje, marljivost, zmernost, potem v njem ne bo angela, ampak samo potrošnik. Taki naj hodijo v supermarkete, kjer jim roboti rihtajo robo po njihovi meri, in naj ne iščejo pri nas kivijev med kolerabo.

Turizem je žal trajno poškodoval svet. Ker se, a ne, doma nismo naučili, kako se hodi na obiske.

Turizem sam po sebi ni nič. Je kot tabla ob poti: pokaže smer, a ne hodi namesto tebe.

Če pride človek brez spoštovanja, nobena tabla ne pomaga. Če pride človek zmerno, s pogledom, ki zna reči hvala, potem se vse odpre.

Rešitev je v človeku. V gostu, ki zna biti gost.

In v domačinu, ki si upa reči: tukaj je meja.

Trajnostni turizem ne bo rešil ljudi. Trajnostni ljudje bodo rešili turizem.

Vse drugo so le prospekti in prazne besede.

Zato, Bog, a ne, bodi pazljiv, kako boš naslednjič oblikoval naslednjega turista.

Pa če lahko toliko počakaš, da jaz odvozim vse bele istrske ceste.