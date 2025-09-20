  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

    Kronika

    DomaNa tujem

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in film

    Ona

    Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Bizarno

    Šport

    TekmeOdmeviTimeout

    Bralci

    Pošljite predloge in fotografije

    Horoskop

    Nedeljske novice

    Polet

    Suzy

    NE ME BASAT'

    Kolumna Primoža Kališnika: Kaj ti bo turizem, če pride kreten

    Ustavimo turistifikacijo, piše na belem istrskem zidu – in težko bi se bolj strinjal.
    S turisti naj se ukvarjajo tisti, ki so se odločili, da bodo od njih živeli. FOTO: Jure Eržen
    S turisti naj se ukvarjajo tisti, ki so se odločili, da bodo od njih živeli. FOTO: Jure Eržen
    Primož Kališnik
     20. 9. 2025 | 22:25
    A+A-

    Ustavimo turistifikacijo, piše na belem istrskem zidu – in težko bi se bolj strinjal. Turizem je kot sosedov lulček, ki skače v doskočišče sosedove velikanke, sodniki pa tega ne vidijo, če me razumete …

    Vem, lep stavek. Ampak povej mi, kdo je vesel, če se mu na dvorišču derejo tujci, ki so v resnici prišli naselit napačen planet?

    Recimo, da k meni v hribe, v Polhograjce, pride model s kolesom, se mi vsede pred hišo in mu je strašno kul, če pozvoni, prosi za vodo in potem skuša še debatirati z menoj. Jaz sem se umaknil iz mesta zato, ker se mi ne da več pogovarjati z ljudmi.

    Mater, najraje bi ga lopnil čez pleča, pa bi mu iz hrbta gledal še zarjavel žebelj, da bi imel prizor malo več teže. Ali pa malo več železa v krvi. A ne?

    In potem mi nekdo razlaga, da je vse okej, da bomo šli v trajnostni turizem.

    Jaz to razumem tako: če se kreten odloči vaditi tek, ne bo postal manjši kreten – postal bo odlično natreniran kreten, ki bo zato še dlje in še bolj nadležno skakal naokoli.

    Kaj ti bo trajnostni turizem, če so ljudje, ki prihajajo, povsem netrajnostni?

    Turizem je ogledalo človeka. Pridejo mi v goste, ne jaz k njim. In potem ti turistični guruji še kikirikajo, da moramo narediti svet tak, kot je trajnostni turizem.

    Trajnostni turizem je kot vračanje k ženski, ki jo imaš rad. Če si v redu, boš vstopil. Če nisi, boš odletel. Logično, a ne?

    Škoda le, da v turizmu to ne drži. Ker »gost ima vedno prav«? Kakšna bedarija! Ko vdiraš v življenja ljudi, ki te ne potrebujejo – si človek poškodba.

    V Afriki nikoli nisem rinil v hišo domačina, razen če so me povabili. Pa še takrat nerad. V Istri nikoli ne pozvonim na osamljeni kmetiji, ker mi je zmanjkalo vode med kolesarjenjem. Nikoli. Vedno rečem samo dober dan. Če traktor pelje direktno proti meni po ozki poti, se umaknem. Če pes skoči name na dvorišču, ga ne brcnem.

    Kajti – kako bi se počutil, če bi nekdo brcnil psa mojih staršev? Bi vzel palico za fižol ali mrtvaško vaservago, ki jo imam v avtu od dne, ko so me v Divači hoteli oropati neki Romuni? Tam sem jih v gatah in z bejzbol palico na hitro spravil čez mejo, da se jim je tekaška sreča končala šele v Italiji.

    Dobro so tekli. To drži.

    Turisti so bili. Na napačnem naslovu. Trajnostno jih ne bo več tja, kjer smo se srečali.

    In točno tako turisti še danes prihajamo na napačne naslove. Pridemo nekam, kjer je drugače, in zato, ker je drugače, smo sploh prišli. A ko pridemo, hočemo, da je vse tako kot pri nas doma.

    Turisti smo trajnostno glupi. In zato nam trajnostni turizem nič ne pomaga.

    Trajnostni turizem se zgodi tam, kjer so te starši vzgojili in kjer si hodil v šolo. Če spoštuješ druge, si trajnosten. Če jih ne – si pač kreten.

    Kreteni pa so tisti, za katere si strateški guruji trajnostnega turizma domišljajo, da nam bodo prinesli boljše življenje. Pa ga ne bodo.

    Edini pravi trajnostni turizem je tisti, ki bo poskrbel za domačine – s turisti pa ne bo preveč izgubljal časa.

    Ker če je »trajnostni turizem« to, da mora gost vedno dobiti vse, kar si zaželi, potem naj tak gost ostane trajno doma.

    Mislim, s turisti naj se ukvarjajo tisti, ki so se odločili, da bodo od njih živeli. Tisti, ki bi radi živeli brez turistov, pa naj bodo izvzeti iz trajnostnega turizma.

    Sveto pismo pravi: sprejmi tujca, ker morda gostiš angela.

    A pravi tudi: ne hodi preveč v hišo bližnjega, da se te ne naveliča.

    To je meja. Gost je dobrodošel, če zna biti gost.

    Enako je s trajnostnim turizmom. Lahko zgradimo poti, napišemo strategije, obesimo table. A kaj nam to pomaga, če pride človek brez spoštovanja? Če pride bedak?

    Turizem je ogledalo. Če se v njem med gosti ne zrcali spoštovanje, marljivost, zmernost, potem v njem ne bo angela, ampak samo potrošnik. Taki naj hodijo v supermarkete, kjer jim roboti rihtajo robo po njihovi meri, in naj ne iščejo pri nas kivijev med kolerabo.

    Turizem je žal trajno poškodoval svet. Ker se, a ne, doma nismo naučili, kako se hodi na obiske.

    Turizem sam po sebi ni nič. Je kot tabla ob poti: pokaže smer, a ne hodi namesto tebe.

    Če pride človek brez spoštovanja, nobena tabla ne pomaga. Če pride človek zmerno, s pogledom, ki zna reči hvala, potem se vse odpre.

    Rešitev je v človeku. V gostu, ki zna biti gost.

    In v domačinu, ki si upa reči: tukaj je meja.

    Trajnostni turizem ne bo rešil ljudi. Trajnostni ljudje bodo rešili turizem.

    Vse drugo so le prospekti in prazne besede.

    Zato, Bog, a ne, bodi pazljiv, kako boš naslednjič oblikoval naslednjega turista.

    Pa če lahko toliko počakaš, da jaz odvozim vse bele istrske ceste.

    Več iz teme

    turizemkolumnaNe me basat'
    ZADNJE NOVICE
    22:45
    Karikatura
    KARIKATURA

    Nujna prtljaga

    O poročnem potovanju.
    Marko Kočevar20. 9. 2025 | 22:45
    22:31
    Novice  |  Slovenija
    NA UDARU SLOVENSKI IZVOZNIKI

    Naša vina v boj z ameriškimi carinami

    Poteza ZDA marsikomu spremenila ambiciozno zastavljene načrte. Klet Brda je tam prisotna že 40 let, zdaj bi radi odkrili tudi druge trge.
    Drago Perko20. 9. 2025 | 22:31
    22:25
    Nedeljske novice
    NE ME BASAT'

    Kolumna Primoža Kališnika: Kaj ti bo turizem, če pride kreten

    Ustavimo turistifikacijo, piše na belem istrskem zidu – in težko bi se bolj strinjal.
    Primož Kališnik20. 9. 2025 | 22:25
    22:15
    Kronika  |  Doma
    VETERANSKI SVETOVNI PRVAK

    Padec na skakalnici je Bojanu rešil življenje (FOTO)

    Bojan Česen je veteranski svetovni prvak v smučarskih skokih. Uresničena življenjska želja, skakal pa bo, dokler bo lahko.
    Tina Horvat20. 9. 2025 | 22:15
    21:51
    Šport  |  Tekme
    MAN UTD ZMAGAL

    Šeško je lahko po današnji tekmi boljše volje, a gol je zanj še kar zaklenjen

    Manchester United je z 2:1 premagal Chelsea.
    20. 9. 2025 | 21:51
    21:17
    Kronika  |  Doma
    UMRL 31-LETNIK

    Huda prometna nesreča na zelo prometni slovenski cesti, ena oseba je umrla

    Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče.
    20. 9. 2025 | 21:17

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Intervju

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podjetništvo

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
    Novice  |  Slovenija
    SMS

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Samozavest

    Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 14:08
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KRIPTOVALUTE

    Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    11. 9. 2025 | 09:21
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    15. 9. 2025 | 08:39
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Dogodek

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Denar

    Kje je 27 milijard evrov?

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    LOGISTIKA

    Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    15. 9. 2025 | 12:51
    Novice  |  Slovenija
    GIBANJE

    Bo 150 minut na teden dovolj?

    Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
    Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Preverite svoj prihranek

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    18. 9. 2025 | 10:25
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

    Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    15. 9. 2025 | 09:05
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    IZBRANA KAKOVOST

    Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    15. 9. 2025 | 15:59
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Kultura

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    16. 9. 2025 | 09:53
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    15. 9. 2025 | 11:26
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki