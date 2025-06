Kolumna Primoža Kališnika: Hudičev priročnik za začetnike

Tole kolumno sem si želel napisati v mejah spoštljive kritike in premišljenega izražanja. Ni zabavna, morda je celo dolgočasna.

Človek je, a ne, hecno bitje. Uči se, iz zgodovine, da ne bi bil slab, da si ne bi pustil postati slab. Potem mu nekoč ne uspe, da bi se slabemu uprl z relativno dobrim – in se odloči, da bo postal res slab.

Ker se je nekaj desetletij učil, kaj pomeni biti slab, ima o slabem veliko znanja – in ko se odloči, da se slabemu ne bo več zoperstavljal, se nenadoma pokaže, da ima za sabo pravzaprav desetletja šole o tem, kako biti slab.

In potem je slab. Res slab. Postane tako slab, da se čez čas pokaže, da tisto »slabo«, ki misli, da ga pozna, ne zadostuje več – in postane kreativen.

Nekatere vojne nas učijo, da ljudje, ki v otroštvu in mladosti niso premogli nobene kreativnosti, takrat, ko se spustijo na najnižjo vejo civilizacijskega obnašanja, naenkrat postanejo neverjetno ustvarjalni.

Ljudje smo taki, da hočemo vedno več. In potem tak človek vsak uspeh v slabem, ki mu uspe, hoče še preseči. S še slabšim.

Potem enkrat prideš povsem na tla. In dobiš novo ime.

Benjamin. Netanjahu.

Ime Benjamin zveni, kot bi prihajal iz nekega tihega jutra ob reki Jordan, kjer se besede ne izgovarjajo na hitro. Rodil se je v Svetem pismu, najmlajši med brati, ljubljeni sin žene, ki je življenje darovala ob njegovem rojstvu. In v tem je nekaj skrivnostnega – kakor da bi se bolečina in blagoslov spletla v eno ime.

V hebrejščini je zapisano – Binyamin. Dve kratki, a težki besedi: »ben« pomeni sin, »yamin« pa desnica, tista roka, ki blagoslavlja, vodi, ščiti – ali, kot pravijo modri, desnica pomeni tudi moč, srečo, morda celo jug – smer sonca in življenja.

Tako se ime Benjamin razpira kot sin desnice, sin moči, srečni sin.

In če hočemo, celo sin juga, kar je pri starih Hebrejcih pomenilo tisto, kar je prihaja s toplino in milino.

Ime, ki nosi v sebi blagoslov in ranljivost hkrati – kot spomin na to, da so veliki darovi pogosto rojeni iz tihe bolečine.

In potem – Netanjahu.

Priimek, v katerem je cel stavek. Ne zahteva pojasnila, temveč spoštovanje. V hebrejščini »Natan« pomeni dal je, »Yahu« – je skrajšana oblika Božjega imena, svetega in nedotakljivega. Skupaj »Bog je dal.« Ali še bolj mehko: »Gospod je podaril.«

To ni samo priimek, ampak izpoved. Pri Judih imena niso le besede – so znamenja, pripovedi, tihe prošnje in hkrati zahvalne pesmi. Tako Netanjahu ne pomeni zgolj, kdo si, ampak tudi, kdo je v tvojem življenju nekaj dal.

V obeh – Benjamin in Netanjahu – zveni hvaležnost. Kot da imena nosijo v sebi majhno, tiho molitev: da je bilo nekaj dano, nekdo rojen, nekdo varovan, nekdo poslan.

In v teh starodavnih zlogih hebrejščine še vedno žari to, kar nas presega.

In potem, nekje, nekoč, starši dobijo sina – in mu dajo ime, ki ga ne bi smel imeti, in priimek, ki bi mu ga morali odvzeti.

Zlo, od črke do črke.

Sin hudiča.

V hebrejščini bi to zapisali tako: Ben ha-Satan.

Ampak z našim Benijem ni lahko. V hebrejskem svetopisemskem jeziku Satan prvotno ne pomeni nujno poosebljenega »hudiča« v srednjeveškem ali sodobnem krščanskem smislu. V Stari zavezi je »satan« pogosto samo nasprotnik, tožnik, včasih celo vloga angela.

Zato ta izraz v judovski kulturi zveni nekoliko drugače kot v krščanskem kontekstu – manj demonsko, bolj kot resna in temna obtožba.

Še največ bi dosegli, če bi ga zapisali kot Ben shel Seitan – Sin od Satana.

Torej, kakor koli že kličemo hudiča po imenu – v domovini bo vedno car, a ne?

Torej govorimo o hudičevem priročniku za telebane …

Poglejmo, kako so ljudje svetlobe – Albert Einstein, Nikola Tesla in Jezus – doživljali in poimenovali zlo. To najhujše, kar se prikrade med ljudi.

Einstein, človek svetlobe, ki je razumel zvezde, je zlo prepoznal tam, kjer um utihne in srce otrdi. Zanj zlo ni bilo neka temačna sila z repom in rogom – bilo je ravnodušje. Rekel je: »Svet ni nevaren zaradi tistih, ki delajo zlo, temveč zaradi tistih, ki to gledajo in ne naredijo ničesar.«

Zlo je torej molk tam, kjer bi morala zveneti vest.

Tesla, samotar z dušo strele, je čutil, da največje zlo ni v stvareh samih, temveč v ljudeh, ki energijo obrnejo proč od svetlobe. Verjel je v moč dobrega in je nekoč dejal: »Sovražim vojne ... Največji zločin je uničevati človeške možgane in talente z vojnami.«

Zanj je bilo zlo v tem, da človek namesto ustvarjanja izbere uničenje.

Jezus, tih med oljkami, ni zla nikoli slikal z ognjem in dimom. Povedal je: »Vaš oče je hudič – ker ne prenese resnice.«

Zlo je bilo zanj slepota srca, laž, ki se blešči bolj kot resnica. Najhujše zlo ni kričalo – molčalo je v kamnitih srcih.

In morda je res – najhujše zlo ni kričeče, temveč tiho. Skrito v človekovem umiku, v neodzivu, v tem, ko pozabimo, da smo drug drugemu dani – ne za sovraštvo, temveč za milost.

Kaj o zlu pravi literatura?

Zlo po Dostojevskem je kot ledena senca, ki se naseli v človekovo dušo, ko ta izgubi stik z Bogom. Zanj zlo ni zunanja sila. Je notranji razkroj, trenutek, ko si človek reče: »Vse je dovoljeno.«

Ko ni več odgovornosti, ni več greha, ni več Drugega – samo jaz, moj ego, moja lakota.

Dostojevski piše, da se pekel začenja tam, kjer človek ne ljubi več – kjer ni sočutja, kjer brat ubije brata. Ne nujno z nožem – pogosto s hladnim srcem.

»Vsak je odgovoren za vse, pred vsemi.« To je njegovo zdravilo proti zlu.

Zlo, po Dostojevskem, ni le strašljivo – je globoko žalostno, ker nastane tam, kjer je ljubezen umolknila.

Vsa Evropa bo morala znova v osnovno šolo – da se spet nauči, kako zlo potiho pride v lepem paketu in ubije tisto, kar smo imeli za nedotakljivo.

Ob pisanju sem poslušal Vivaldijeve Štiri letne čase. Simbolno so cikel življenja in narave, so čustva in notranje spremembe, so pretok časa in minljivost, harmonija narave in človeka.

Štirje letni časi – glasbena metafora za življenje, čustva in nepreklicno spreminjanje, ki ga prinaša čas.

Če bi jih on, hudič, poslušal, bi razumel, da nima šans.