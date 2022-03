Neverjetno, največja država na svetu Rusija je napadla veliko Ukrajino, ki ji nekateri rečejo največja evropska država, najbrž zato, ker je Rusija evrazijska. In spet ure in ure čepim pred televizijo, čakajoč na breaking news. Nazadnje sem tako ždel pred ekrani, ko sta se v ZDA za predsednika garbala Joe Biden in Donald Trump. Med udarnimi novicami na globalnih televizijah, kot so CNN, BBC in Sky, sem malo čekiral tudi rusko tv-postajo v angleščini Russia Today (Rusija danes), a so jo slovenski operaterji v duhu solidarnosti in po nareku višje sile kmalu po začetku invazije zatemnili. Največ...