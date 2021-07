Kolone hujše od korone

Česa se na dopustu najbolj bojite?

Okužbe s koronavirusom. 24 %

Kolon na cestah. 39 %

Gneče na plaži. 20 %

Morskih ježkov in meduz. 17 %

Je pojav različice delta vplival na odločitev, kje boste dopustovali?

Ne, dopustoval/a bom daleč stran. 17 %

Dopustovali bomo na Hrvaškem. 32 %

Dopustovali bomo v Sloveniji. 52 %

Vas skrbi, da bo zaradi delte prišel četrti val epidemije?

Da, bojim se ponovnega zaprtja države. 52 %

Ne, nič se ne bo zgodilo. 31 %

Vseeno mi je, saj sem cepljen/a. 17 %

Vas je pojav različice delta spodbudil k cepljenju?

Da, premislil/a sem si. Cepil/a se bom. 4 %

Ne bom se cepil/a in pika. 34 %

Nisem se še odločil/a. 10 %

Cepil sem se pred izbruhom delte. 52 %

Že drugo poletje dopustujemo v primežu koronskih omejitev in sprostitev. Ni prav sproščen dopust, pred katerim in med katerim si ves čas na trnih, kako se bo spreminjala epidemiološka slika in z njo povezani ukrepi v domovini in tujini.In zdaj še ta različica delta, kot da niso dovolj zagamane že navadna korona in njene sestrične, indijska različica, pa britanska in še kakšna. Po odgovorih sodelujočih v tokratni anketi portala slovenskenovice.si in Nedeljskih novic so stalna opozorila odgovornih in manj odgovornih dosegla, da je kar 52 odstotkov anketirancev strah pred ponovnim zaprtjem države.Kot pravijo domnevno največji poznavalci razmer, ni vprašanje, ali bo četrti val epidemije, temveč je vprašanje le to, kdaj bo četrti val. In z njim po vsej verjetnosti tudi lockdown.Približno tretjina, ki je sodelovala v anketi, je letovala ali še bo na Hrvaškem, več kot polovica Slovencev pa bo tudi letos ostala doma. Ne nazadnje: povsod je lepo, doma je najlepše, še zlasti z boni, mar ne? Zanimivo pa je, da se več ljudi na letošnjem dopustu bolj boji kolone kot korone.