Koliko kolajn bodo domov prinesli slovenski športniki?

Znanstvena fantastika: pet dni, štiri kolajne!so nas že razveselili s kolajnami na olimpijskih igrah na Japonskem. V tokratni anketi spletnega portala slovenskenovice.si in Nedeljskih novic pa nas je zanimala vaša napoved, koliko odličij bodo slovenski športniki skovali v olimpijski kovnici.Velika večina, kar 71 odstotkov sodelujočih v anketi, je optimistično napovedala, da bo kolajn vsaj pet, 12 odstotkov pa celo, da bo število naših olimpijskih priznanj dvomestno. Hja, če bo šlo tako naprej, se morda zgodi tudi to, saj ima Slovenija do konca iger v Tokiu 8. avgusta še kar nekaj želez v ognju. Spomnimo, v deželi vzhajajočega sonca so še košarkarji, predstavniki v kraljici športov atletiki, super plezalka...Manj optimistične so napovedi glede pandemije, ki nas kar ne preneha stiskati. Precepljenost je prenizka, da bi se lahko zares sprostili, in že vrabci čivkajo, da prihaja četrti val. Ta morda resda ne bo kot cunami, saj je večji del starejše populacije vendarle zavarovan, toda nevšečnostnim očitno še ne ni konca.Dobra polovica anketiranih meni, da bi morali biti zato sprostitve deležni predvsem cepljeni ali vsaj testirani in prebolevniki. Zanimivo, kljub vsem žrtvam in omejitvam zaradi korone je zelo visok tudi odstotek tistih, ki menijo, da moramo v boj s četrtim valom sproščeno in brez omejitev.