REKREATIVNI ŠPORTNIK

Koliko beljakovin naj zaužijem

So ključna sestavina prehrane slehernika, zlasti telesno aktivnih posameznikov.
Fotografija: Najbolj so priporočljivi visoko kakovostni, biološko uporabni viri. FOTO: Piotr_malczyk/Getty Images
Najbolj so priporočljivi visoko kakovostni, biološko uporabni viri. FOTO: Piotr_malczyk/Getty Images

Janez Kušar
12.08.2025 ob 18:00
Janez Kušar
12.08.2025 ob 18:00

Beljakovine so ključna sestavina prehrane vsakega človeka, zlasti pa pri telesno aktivnih posameznikih. A številni rekreativni športniki niso prepričani, ali potrebujejo dodatna beljakovinska dopolnila – in če da, koliko. Zdravniki in prehranski strokovnjaki poudarjajo, da je potreba po beljakovinah odvisna od vrste športa, intenzivnosti vadbe in ciljev posameznika.

Za povprečnega odraslega človeka je priporočeni dnevni vnos približno 0,8 grama na kilogram telesne teže. Ta količina velja predvsem za ljudi z bolj sedečim načinom življenja. Športniki, tudi rekreativci, imajo večje potrebe. Strokovnjaki s področja športne medicine in prehrane priporočajo vnos med 1,2 in 2,0 grama beljakovin na kilogram telesne teže dnevno, odvisno od intenzivnosti in vrste vadbe.

Za vzdržljivostne športnike (tekači, kolesarji, plavalci) je priporočljivo zaužiti med 1,2 in 1,7 g/kg/dan. Beljakovine so ključne za obnovo mišičnega tkiva po dolgotrajnih naporih, zlasti pri vadbi, daljši od dveh ur. Pri uporovnih treningih (fitnes, dvigovanje uteži, visoko intenzivni intervalni treningi) priporočila segajo od 1,4 do 2,0 g/kg/dan, saj je pri teh oblikah vadbe več mikro poškodb mišic, ki zahtevajo več regenerativne podpore. Če je cilj izguba telesne teže ali ohranjanje mišične mase ob dieti, se lahko vnos proteinov začasno poveča celo do 2,3–3,1 g/kg/dan – vendar le pod nadzorom strokovnjaka!

Večina rekreativnih športnikov lahko zadosti svojim potrebam z raznoliko in uravnoteženo prehrano.

Rekreativnim športnikom, ki vadijo zmerno (3–5-krat na teden), z mešanico kardio in moči,običajno zadostuje 1,2–1,6 g/kg/dan. Ključno je, da vnos ni le količinsko ustrezen, ampak tudi časovno razporejen. Strokovnjaki svetujejo, da beljakovine vnašamo enakomerno čez dan, od 20 do 40 gramov vsake 3, 4 ure, zlasti po vadbi, ko mišice najbolj potrebujejo hranila za obnovo. Po treningu je priporočljiv vnos 0,25–0,3 g/kg (20–30 g beljakovin), idealno v kombinaciji z ogljikovimi hidrati, ki pospešijo regeneracijo.

Obstajajo tudi zadržki – pretirano uživanje beljakovin nad 2 g/kg brez ustrezne potrebe ne prinaša dodatnih koristi in lahko obremeni ledvice, zlasti pri posameznikih z že obstoječimi težavami. Poleg tega se lahko zmanjša vnos drugih pomembnih hranil, kot so vlaknine, vitamini in antioksidanti, če prehrana postane preveč beljakovinsko usmerjena.

Najbolj so priporočljivi visoko kakovostni, biološko uporabni viri, kot so jajca, pusto meso, mlečni izdelki, ribe, in rastlinski viri, kot so tofu, soja in stročnice. Beljakovinski dodatki, kot je sirotkin ali rastlinski beljakovinski prah, so lahko praktični za tiste, ki s hrano težko dosežejo cilj, vendar niso nujni. Večina rekreativnih športnikov lahko zadosti svojim potrebam z raznoliko in uravnoteženo prehrano.

