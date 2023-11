Kolesarjenje v dvorani je fantastičen šport za hladnejše dni

Kolesarjenje na mestu je resna vadba, ki izboljšuje telesno in duševno zdravje, od zmanjševanja stresa do impresivnega izgorevanja kalorij. Je vadba, ki je enostavna za sklepe. Pri spiningu je manjša verjetnost poškodb kolkov, kolen in gležnjev, ki so običajno povezane z drugimi kardiovadbami, saj je vadba manj naporna. Poleg tega lahko kolesarjenje poveča moč in delovanje mišic, vezi in kosti, ki obdajajo sklepe, kar izboljša vaše vsakodnevno delovanje in vam pomaga ohranjati dobro telesno pripravljenost in aktivnost v starosti.

Večina oblik vadbe pomaga pri obvladovanju stresa, 40- do 60-minutni kolesarski treningi pa so hiter in učinkovit način za odpravljanje stresa in izboljšanje telesne pripravljenosti. Dvoranska vadba na kolesu odličen način za kurjenje kalorij. Ker je kolesarjenje tako intenzivno, so v vodene vadbe vključeni visoko intenzivni intervalni treningi, ki naj bi povečali izgorevanje kalorij po vadbi.

Mišična moč

V nasprotju s splošnim prepričanjem razred spining gradi mišično moč, ne da bi postali preveč napihnjeni. Tako kot vse druge oblike kardiovadbe tudi sobno kolesarjenje zaposluje celotno telo in ne le nog. Ura spininga je lahko izziv, ki vas psihično sili, da sledite inštruktorju in sovadečim. Čeprav morate vedno poslušati svoje telo, je potiskanje blizu svojih meja odličen način za krepitev duševne moči.

Močne mišice jedra vas varujejo pred poškodbami spodnjega dela hrbta in ustvarjajo močno podlago za vse gibe, ki jih izvajate čez dan. Kolesarjenje pomaga pri krepitvi mišic jedra, če pa želite doseči še boljše rezultate pri vadbi s kolesom, poskusite svoji rutini dodati vaje za krepitev mišic jedra izven kolesarske vadbe. Z močnejšim jedrom boste lahko kolesarili dlje z manjšo utrujenostjo in zmanjšali tveganje za poškodbe.

Zaščitni učinki

Skupinske vadbe lahko pomagajo ustvariti občutek skupnosti. Raziskave kažejo, da skupinska vadba zmanjšuje stres in izboljšuje čustveno počutje, hkrati pa povečuje socialno povezanost in medsebojno podporo.

Aerobna aktivnost izboljšuje zdravje srca in vas varuje pred boleznimi srca, visokim krvnim tlakom, sladkorno boleznijo in drugimi boleznimi. Če so vaši tečaji intenzivni, je 75 minut dovolj za zagotavljanje teh zaščitnih učinkov. Ura spininga obljublja izboljšanje aerobne zmogljivosti, ravni holesterola in trigliceridov, krvnega tlaka in telesne sestave.