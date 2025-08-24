SLOVENIJA
Ko začnejo turisti motiti domačine
Množični turizem prinaša številne izzive, še posebno v najbolj obiskanih krajih. Iskanje ravnotežja med privabljanjem turistov ter gnečo in rastočimi cenami na drugi strani.
Odpri galerijo
Celoten članek je na voljo le naročnikom.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Obstoječi naročnik? PRIJAVITE SE
Predstavitvene informacije
Komentarji:
Več...
1.V enem slovenskem kraju klestila kot jajce velika toča, klestila pa je tudi drugod po državi (FOTO in VIDEO)