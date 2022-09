Po porazu s Srbijo in Švedsko ni bilo veliko junakov, ki bi upali napovedati, da bo Kekova Slovenija obstala v skupini B Uefine lige narodov. Še več, naši so v finišu navdušili in pokvarili načrte Skandinavcem – najprej so doma z 2:1 premagali Norveško in ji preprečili napredovanje, potem pa z remijem pahnili Švede v tretjo jakostno skupino. Skupni imenovalec in temelj izjemnega uspeha je 19-letni nogometni čudežni deček iz Radeč Benjamin Šeško. Skrojil je uspeh proti Norvežanom in Švedom. Zadnji dve tekmi sta le potrdili to, kar se s Šeškom dogaja zadnjih nekaj let. Lani smo ugibali, a...