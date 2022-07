Ko udari pasja vročina

Tako kot mi tudi naši hišni ljubljenčki izjemno težko prenašajo poletno vročino, še posebno pa temperature nad 30 stopinjami Celzija. Zato je ob vročinskih valovih izjemno pomembno, da živali ne obremenjujemo z daljšimi dnevnimi sprehodi, jim večkrat kot običajno menjamo vodo za pitje in zagotovimo hladno senco.

Na izlet?

Kdor je ljubitelj enodnevnih izletov na morje ali v gore, s seboj pa si želi imeti tudi psa (mačka v nobenem primeru ni primerna za poti v neznano), ne sme pozabiti, da je tako kot za nas tudi zanj vsako zadrževanje v razgretem ali pa preveč ohlajenem avtu zelo naporno. Če gre za daljšo pot, se večkrat ustavite, da se žival pretegne, sprehodi in opravi svoje potrebe, večkrat ji ponudite svežo vodo, pred potjo pa ji nikar ne dajajte hrane, saj zaradi ovinkastih cest lahko slabo postane tudi psu, bruhanja po avtu pa si gotovo ne želite. Če gre za daljšo vožnjo do začetne izletne točke, potujte zelo zgodaj zjutraj, nikar med dnevom, ko je tudi večja verjetnost prometnih zastojev. Pred vrnitvijo se nekje na prostem spočijte in se proti domu raje odpravite zvečer, ko vročina popusti in boste za naporno pot spet vsaj malo spočiti.

V pregretem avtu v koloni FOTO: BLAŽ SAMEC

Če ste ljubitelj gorskih tur, izbirajte take, ki vodijo bolj po gozdu (sredogorje), saj bo to veliko manj naporno za vas in za psa. Ostro ali pregreto kamenje zanj gotovo ni primerno, saj na tačkah nima gojzarjev ali neoprenskih čeveljčkov, ki bi ga ščitili pred poškodbami ali opeklinami blazinic.

Tudi njega lahko opeče

Zelo priporočljivo je načrtovati izlet, ki ima veliko primernih točk za počitek, kjer teče potoček ali je blizu jezero za pasjo in vašo ohladitev (pitje take vode za kosmatinca sicer ni priporočljivo zaradi možnih živalskih parazitov ali bakterij). Pozorni moramo biti na klope in kače, ki so na taki poti največja nevarnost. Pripravljeni moramo biti tudi na to, da bo pes omagal in bo treba dolgo počivati ali pa ga celo nositi (pri večjih kosmatincih je to lahko nerešljiva težava). Zato je treba imeti v nahrbtniku dovolj hrane in vode. Tudi škatla prve pomoči za oskrbo rane ni odveč.

Pohodnica v italijanskih Dolomitih sredi poletja FOTO: JURE ERŽEN

Če gremo na morje, ne pozabimo, da živali ne smemo skoraj nikjer voditi s seboj na urejene plaže (pasjih je tako pri nas kot na Hrvaškem bolj malo), temveč poiščemo bolj odročne divje plaže. Seveda take z naravno senco. Ljudje pozabljajo, da lahko odkrite dele pasje kože prav tako opeče močno sonce. Če gre rad v morsko vodo, pa je priporočljivo imeti v bližini tuš s sladko vodo za izpiranje dlake. Za silo zadošča tudi krtačenje (zlasti pri tistih s poddlako), vendar pa je treba kožuh čim prej razsoliti, drugače pri občutljivejših pasmah tvegamo kožno alergijo. Zato je morda še najboljše, če mu lahko omogočimo namakanje v bazenčku s sladko vodo.

Poleti ga sprehajajte med

6. in 9. uro ter med 19. in 21.

Poleti se torej raje izognemo daljšim in nenačrtovanim izletom v gore ali na morje, če pa že gremo, se moramo zavedati, da je treba za psa imeti več litrov vode, da mora biti v nahrbtniku ali prtljagi tudi večja količina hrane, dodatna oprema (brisača, posode, napihljiv bazenček ...). Izogibati se moramo sprehodom po asfaltu, saj se ta poleti segreje tako močno, da psa lahko pošteno opeče. Še najbolje, če vročino preživimo doma, kjer imamo pri roki svežo vodo, hladno zavetje, tuš, skratka vse, da je prijetno tako nam kot psu.