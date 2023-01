Ko telefon postane skener

Pametni telefoni so v minulih letih nadomestili fotoaparate, videokamere, kalkulatorje, medijske predvajalnike, beležnice, denarnice, koledarčke in v marsičem tudi osebne računalnike, saj vsi pregledujemo elektronsko pošto, brskamo po spletu in nažigamo igrice kar s telefončkom. Ena od finih sposobnosti pametnih telefonov je tudi ta, da lahko z njimi skeniramo dokumente, jih na hitro uredimo in pošljemo na mrežni tiskalnik. S telefonom lahko preberemo tudi QR-kode in na spletu preverimo, kaj nam ponujajo. Adobe Scan za androidne telefone je brezplačna in učinkovita aplikacija. Skeniranje do...