Ko se robotskemu sesalniku pridruži še pomivalec tal

Robotski sesalniki počasi postajajo nekaj vsakdanjega, saj zanje niti ni treba več odšteti celega premoženja, poleg tega pa so vedno učinkovitejši, pametnejši in jih lahko upravljamo od daleč s pametnim telefonom, jih učimo sesanja v različnih sobah in nadstropjih, boljši modeli pa se znajo tudi sami izprazniti. A samo sesanje marsikdaj ni dovolj, še posebno če imamo majhne otroke ali hišne ljubljenčke, ki za seboj pustijo še kaj drugega kot samo prah in dlake. No, lahko pa imamo le radi tudi pomita tla, ne le posesana.

Robotski pomivalec

Rezervoar ni videti velik, a je ravno pravšen za povprečno etažo. FOTO: Staš Ivanc

Nekateri robotski sesalniki omogočajo oboje, toda po navadi je tako, da sicer dobro posesajo prah in odstranijo dlake, pomivanje tal pa je bolj zasilno. Zato obstajajo tudi namenski pomivalci trdnih površin, ki to nalogo opravijo neprimerno bolje kot hibridni modeli. Takšen je tudi iRobotov robotski pomivalec tal braava jet m6.

Pogled na spodnjo stran. FOTO: Staš Ivanc

Že oznaka jet pove, da ima tale robotek tudi pršilnik vode oziroma čistilne raztopine, ki poskrbi za dodatno namakanje čiščene površine, tako da ima krpa, ki se seveda tudi samodejno vlaži, lažje delo. Krpa za mokro čiščenje je seveda pralna, pri čiščenju pa lahko uporabimo priloženo čistilno sredstvo. Pri irobotu seveda priporočajo svoje, saj da bi druga čistilna sredstva lahko poškodovala pomivalec. Na voljo pa imamo tudi krpe za suho pometanje, ki izkoriščajo elektrostatično silo za prijemanje umazanije, prahu in dlak hišnih ljubljenčkov.

Enostavna uporaba

Spoznavanje prostora in čiščenje. FOTO: Staš Ivanc

Robotski pomivalec deluje tudi sam od sebe, a še bolje ga je prek aplikacije irobot home povezati s pametnim telefonom, saj lahko po seznanitvi in robotkovem spoznavanju okolice z njim naredimo veliko več kot sicer. Po potrebi lahko izbiramo posamezne sobe ali dele stanovanja, določimo urnik pomivanja, lahko mu naročimo, da se izogiba določenim območjem ali predmetom itd. Pri iRobotu trdijo, da so naši podatki in tlorisi stanovanjskih prostorov popolnoma varni in zasebni.

Prek aplikacije ga lahko pošljemo na točno določeno mesto.

Jet m6 seveda ve, koliko ima vode v rezervoarju in koliko energije v bateriji. Če je baterija skoraj prazna, se bo pomivalec sam vrnil do polnilne postaje, se napolnil in se vrnil na tisto mesto, kjer je nazadnje čistil. In če bo obtičal, nam bo to tudi javil, na zemljevidu pa bomo videli, kje je, kar zna priti prav, če obtiči pod kakšnim foteljem.

In kako pomiva?

Enostavno polnjenje in vstavljanje rezervoarja. FOTO: Staš Ivanc

V praksi se je braava jet m6 dobro izkazal. V primerjavi z robotskim sesalnikom za prah za svoje delo porabi precej več časa, saj se premika naprej in nazaj, ko poprši tla in jih nato pobriše, je pa zato toliko bolj natančen. Dobro se znajde tudi med ovirami, kot so mize, sedežne garniture, omare in noge stolov, in lepo manevrira med njimi.

Le neravnin ne mara oziroma naklonov. Zgodilo se mi je, da je Čoko, kakor ga je poimenoval naš najmlajši, zapeljal čez majhen rob in se ustavil. Ko sem ga nato dvignil in postavil na tla, pa mi je sporočil, da je na naklonu in naj ga postavim na ravna tla. To se je zgodilo pri tušu v mali kopalnici, kjer nimamo tuš kabine, tla pa so minimalno nagnjena, da voda odteka. No, tja se ni več vrnil.

Robotski pomivalec irobot braava jet m6 s polnilno postajico. FOTO: Staš Ivanc

Braava jet m6 se je na splošno zelo dobro odrezal, a za kakovostno opravljeno delo je treba odšteti nekaj več denarja. Za ta iRobotov model je treba odšteti skoraj šeststo evrov, kar ni ravno malo denarja. A za ljudi z nabitimi urniki, ki še kako cenijo prosti čas, ki ga imamo dandanes vedno manj, to ne bo preveč. Je pa fino, če imaš zraven še robotski sesalnik, ki bo vsak dan posesal prah.

Moram reči, da sem bil zadovoljen s čiščenjem. Nujno pa je treba sprati in dobro posušiti krpo za pomivanje, sicer zna zasmrdeti po mokrem psu. A če to počnemo z običajno krpo, bomo tudi pri robotku.